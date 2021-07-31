فيديو كارمن سليمان تقع بموقف محرج جداً بسبب غيرتها على زوجها وتعتذر لإحدى معجباتها

كارمن سليمان وقعت بموقف لا تحسد عليه بسبب غيرتها الشديدة على زوجها الملحن مصطفى جاد، فقامت بمهاجمة إحدى معجباتها بعدما ظنت بأن الأخيرة تطلب منها رقم زوجها، إلا ان كارمن ادركت بعد لحظات الخطأ الذي وقعت به حيث فهمت سؤال المعجبة بطريقة مختلفة وخاطئة، ما جعلها تعتذر منها.

كارمن سليمان تقع بموقف محرج جداً بسبب غيرتها على زوجها

الفنانة المصرية كارمن سليمان اطلت ببث مباشر على متابعيها عبر انستغرام حيث استقبلت أسئلة المتابعين وردت عليهم، فسألتها إحدى المعجبات عن اسم ماركة ورقم احمر الشفاه الذي تضعه كارمن حيث كتبت لها في سؤالها "اسم روجك بليز ورقمه" إلا أن كارمن سليمان قرأت السؤال بشكل متسرع وبطريقة خاطئة جداً بسبب غيرتها الشديدة على زوجها، حيث ظنت بأن المعجبة تسألها عن اسم ورقم زوجها وليس "روجها" (أحمر الشفاه) لتجيب كارمن سليمان بانفعال وبطريقة ساخرة، قائلة: "طب في حاجة تحبي أقولها لزوجي ولا إيه؟ يعني تحبي أديلك رقمه بقى وتعيشي حياتك؟".

وسرعان ما أدركت كارمن سليمان خطأها وقراءتها لسؤال المعجبة بطريقة مختلفة جداً عكست مدى غيرتها على زوجها، إلا أنها قدمت اعتذارا فوريا للمعجبة وللمتابعات معتبرة بانها وقعت بإحراج كبير وقالت :"شكلي وحش اووي بالموقف دا، انا اسفة فهمت كلمة "روجك" معنى آخر".

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا على حسابات السوشيال ميديا الذين تداولوه بشكل كبير وتفاعلوا معه معتبرين بأنه يعكس غيرة كارمن سليمان الكبيرة على زوجها.

كارمن سليمان وأحدث أعمالها الفنية

على صعيد فني، تستعد كارمن سليمان لتجربتها الأولى في عالم التمثيل من خلال مشاركتها في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" مع النجم يحيى الفخراني، وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي وناصر سيف، وحسن العدل، وإسماعيل فرغلي، ورضا إدريس، ولبنى ونس، وعلاء قوقة، والعمل إخراج مجدي الهواري وإنتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

كما تستعد كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة لموسم الصيف بعنوان "لعبتي"، وهي من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر ماهر صلاح.

جميع الصور المرفقة في الألبوم من حساب كارمن سليمان الرسمي على انستغرام.