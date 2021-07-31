تفاصيل وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد معاناة طويلة مع المرض

انتصار الشراح الفنانة الكويتية الكبيرة أعلن عن وفاتها صباح اليوم عن عمر يناهز الـ58 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض الذي تسبب في نقلها للعلاج بالملكة المتحدة منذ أسابيع.

وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

انتصار الشراح توفيت صباح اليوم بعدما اسبوعين من نقلها إلى بريطانيا من أجل الخضوع للعلاج هناك حيث أن حالة الفنانة الكويتية قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة وسعت أسرتها وكذلك المقربين منها إلى نقلها من أجل تلقى العلاج في الخارج، الإعلامية مي العيدان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" تأكيد لخبر الوفاة كما نعت الفنانة الراحلة.

فكتبت الإعلامية الكويتية:‏"انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانية بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار".

انتصار الشراح تعرضت لانتكاسة صحية في الساعات الأخيرة

انتصار الشراح قد تم الكشف أمس عن تدهور حالتها الصحية بشكل كبير وتعرضها لانتكاسة صحية مما تسبب في دخولها إلى العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذها، كما نشر العديد من نجوم الخليج والعالم العربي صور للفنانة الراحلة وتمنوا لها الشفاء وطلبوا كذلك من متابعيهم الدعاء له، لكن تم الكشف صباح اليوم عن رحيلها مما تسبب في حزن كبير للوسط الفني الخليجي والعربي.

ونعى العديد من النجوم الفنانة الراحلة من بينهم النجم الكويتي نبيل شعيل فكتب عبر حسابه على "انستجرام" تعليقا قال فيه: "نسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويرحم جميع أموات المسلمين انا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليج يا ام سالم"، كما نشرت كذلك الفنانة هبة الدري صورة للفنانة الراحلة وكتبت: "الله يرحمج يا حبيبتي يا ام سالم راح افقدج وافقد ابتسامتج وطيبة قلبج ربي يرحمج ويجعلج من اهل الجنه .. اللهم لا اعتراض انا لله وانا اليه راجعون".

تفاصيل رحلة انتصار الشراح مع المرض

انتصار الشراح عانت قبل سفرها إلى بريطانيا من إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

وتعتبر الفنانة انتصار الشراح من أبرز نجوم الدراما الكويتي حيث قدمت ما يقارب من 200 عمل كان لهم تأثير واضح في تاريخ الفن الكويتي وكان آخر عمل قد شاركت فيه مسلسل "مطر صيف" الي تم عرضه في الشهور الماضية.

الصور من حساب الكاتبة مريم القلاف وعبدالرحمن العقل، وعبدالله بهمن، وداود حسين على "انستجرام".