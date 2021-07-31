ماجد المهندس يشعل حفله في أبها ويغني للراحل طلال مداح ..فيديو وصور

ماجد المهندس أحيا حفله الغنائي في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية والذي يقام ضمن فعاليات برنامج "روح السعودي" التابع لوزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الترفيه والمركز الوطني للفعاليات وبتنظيم من شركة روتانا.

ماجد المهندس يشعل حفله في أبها

ماجد المهندس لاقى استقبالا حافلاً في مدينة أبها منذ اللحظة الأولى لصعوده على خشبة مسرح طلال مداح، وعبر ماجد المهندس على حبه وشوقه للقاء جمهور أبها الذي طالب العديد منهم بغناء بعض الأغاني ليرد ماجد المهندس ويؤكد أنه حضر إلى أبها من أجل إسعاد الجمهور.

وبدأ المهندس حفله بأغنية "يهزك الشوق"، ثم قدم كذلك كل من أغنية "عطشان"، و"ودعت"، وتفاعل الحمهور الكبير بشكل واضح مع كل أغنية قام بغنائها ماجد المهندس في أجواء سيطر عليها الحماس والرومانسية، كما قدم ايضا ماجد المهندس أغنية "الدنيا دوارة"، و"تناديك".

ماجد المهندس يغني للراحل طلال مداح

ماجد المهندس استغل فرصة غنائه على مسرح طلال مداح حيث حرص على تقديم أغنية للراحل الكبير بعنوان "الله يرد خطاك"، كما قدم أحدث أعماله الغنائية "كيف أخليك"،الى جانب أغنية "الفاتنة" والتي طرحها خلال الأشهر الماضية، ووجه كلمة لمحبيه في مدينة أبها قبل الحفل بساعات أكد فيها أن حضوره يعد الثاني له في المدينة وأن المناسبة الأولى التي حضر بها يعتبرها من أجمل المناسبات في حياته فقال: "سعيد جدا بتواجدي في أبها الحبيبة للمرة الثانية بعد لقائي الأول والذي كان من أجمل حفلات حياتي، وأتمنى أن يكون هذا الحفل بهذا الشكل".

رامي عبدالله الفنان السعودي الشاب ظهر كذلك في حفل أبها وذلك ضمن مبادرة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب السعودية، وقدم الفقرة الغنائية الأولى قبل صعود الفنان ماجد المهندس على خشبة المسرح.

انطلاق حفلات "روح السعودية"

حفل ماجد المهندس في أبها يأتي بعد الحفل الناجح الذي أحياه الفنان محمد عبده في مدينة الباحة يوم الخميس 29 يوليو والذي شهد حضورا واستقبالا كبيرا لفنان العرب، وتأتي الحفلات الجديدة التي كشفت عنها شركة روتانا ضمن فعاليات برنامج "روح السعودي" التابع لوزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الترفيه والمركز الوطني للفعاليات، وقد شهدت أكثر من مدينة سعودية مجموعة من الحفلات الغنائية التي أقيمت في الأسابيع الماضية وتحديدا في كل من الرياض وجدة وشارك فيها العديد من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لشركة روتانا على "انستجرام"، والفيديو المرفق.