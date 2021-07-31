وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح عن عمر يناهز 59 عاما

توفيت اليوم الفنانة الكويتية انتصار الشراح فى العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد تدهورت أثناء تلقيها العلاج فى لندن، إذ نقلت الى احدى المستشفيات هناك بعد انتكاس حالتها الصحية فى الكويت.بحسب "سكاى نيوز

وتعتبر الفنانة انتصار احدى عمالقة الفن الكوميدى فى الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية التى أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات و البرامج الكوميدية.

ومن أهم أعمالها مسرحية "باى باى لندن" و "انتخبوا أم علي" و برنامج "فضائيات" و أوبريت "بعد العسل" و غيرها من الأعمال التى أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية، والفنانة انتصار الشراح من مواليد 1962 وبدأت العمل الفنى فى عام 1980.