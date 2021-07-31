تعرف على أبرز تصريحات صفاء أبو السعود لـ بوسى شلبى

حلت الفنانة صفاء ابو السعود مساء امس ضيفة على برنامج "ليالى ten” مع الاعلامية بوسى شلبى ،ونستعرض فى السطور التالية ابرز تصريحات صفاء ابو السعود بالبرنامج ..

وكشفت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، سر رشاقتها على خشبة المسرح رغم كبر سنها، مؤكدة أنها تعشق المسرح منذ الصغر.

وأكدت صفاء أبو السعود، في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي مقدمة برنامج ليالي ten مساء اليوم الجمعة، أن كل نجوم الاستعراضات على المسرح لديهم رشاقة عالية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرجع للتمرن بشكل دائم.

وأضافت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود: "نصيحة لكل الناس وليس الفنانين بس، وأقول لهم أن العضلة فيها ما يعرف بالذاكرة، وأي رياضي يبعد عن الرياضة ولما يرجع يستعيد مستواه سريعا".

وتابعت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، أنه إلى حد كبير أتمرن بشكل شبه يومي وأحاول بقدر الإمكان التمرن الكثير للحركة الجيدة على شبكة المسرح، مستدركة أن كل الرياضات جيدة حتى المشي أمر جيد.

وقالت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج ليالي ten، مساء اليوم الجمعة، :"أشعر أنه موجود بس مسافر، وأعطيه وعد أنني هقدم فن راقي، ويشرف ولا فيه أي ابتذال ولا أي حاجة تزعلك".

وكشفت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، المقصود بكلمة حيرت الكثير خاصة عند سماعها وهي "سعدنا بيه" في أغنية أهلا بالعيد، والتي أطلقت في العيد، وكان يظن الناس ان الكلمة اسم لاحد مكون من سعد نبيهة .. مؤكدة أنها من أقرب الأعمال الغنائية المقربة لها،

وتحدثت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، عن جملة "سعد نبيه" في أغنية أهلا بالعيد، والتي أطلقت في العيد منذ أكثر من 30 عاما، مؤكدة أنها من أقرب الأعمال الغنائية إلى قلبها.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج ليالي ten، مساء اليوم الجمعة، إن كلمة سعد نبيهة لا أحد يعرف المقصود منها، متابعة:"الناس كلها بتسأل عليه ولا أحد يعرف شيء عنه".

وعبرت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، عن عميق حبها وتقديرها للفنانة شريهان والفنانة نيللي والفنان الراحل سمير غانم، مؤكدة أنهم جميعا قدموا الفوازير بإبداع حقيقي.

وأضافت صفاء أبو السعود، في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج ليالي ten، مساء اليوم الجمعة، أن أبطال الفوازير سمير غانم وشريهان ونيللي شيء جميل ورائع، متابعة :"أحب شريهان ونيللي وسمير غانم جدا والفوازير دي حاجة جميلة".