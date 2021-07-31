شاهد..عمر كمال يغني لجمهوره”حلوة يا بلدي”

شارك مطرب المهرجانات،عمر كمال،متابعينه عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بفيديو جديد،وظهر من داخل سيارة ماركة “مرسيدس”وهو يردد أغنية حلوة يابلدي. وكتب كمال من خلال الفيديو معلقا:"حلوة يابلدي".

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