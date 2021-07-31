تريلر فيلم ”House of Gucci” يحقق 6 ملايين مشاهدة في يوم

طرحت استديوهات MGM الترفيهية الإعلان الرسمي لفيلم الجريمة والدراما المنتظر “House of Gucci” من بطولة النجمة ليدي جاجا والنجم أدم درايفر، تمهيدا لطرحه في 24 من نوفمبر المقبل.

وفور طرح الإعلان الرسمي حقق 6 ملايين مشاهدة في يوم واحد فقط على طرحه وسط إشادات واسعة بظهور عدد من أبطال الفيلم على رأسهم النجم أل باتشينو والممثل جاريد ليتو الذي ظهر بشكل مختلف يتلائم وشخصية باولو جوتشي التي يجسدها.

يروي الفيلم قصة باتريسيا ريجياني (جاجا) ، الزوجة السابقة لماوريتسيو غوتشي (درايفر) ) حفيد مصمم الأزياء الشهير جوتشيو جوتشي، وقصة مقتله على يد زوجته بعدما هجرها بعد زواج دام 12 عامًا لأجل إمرأة أصغر سنًا. وتمتد الدراما على مدى ثلاثة عقود من الحب، والخيانة، والانحلال، والانتقام، والقتل، وستختبر في النهاية ما يعنيه الاسم وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

يستند الفيلم الذي كتب السيناريو الخاص به كل من: بيكي جونستون وروبرتو بنتيفينيا إلى رواية “منزل جوشتي: قصة مثيرة للقتل والجنون والسحر والجشع”، وهو كتاب كتبته سارة جاي فوردن عام 2001. ويشارك في بطولته: ليدي جاجا، أدم درايفر، أل باتشينو، جاريد ليتو، سلمي حايك، وإخراج ريدلي سكوت.