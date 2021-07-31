هيفاء وهبي بجلد الفهد تثير جدلا بصورها الجديدة

نشرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، صورا جديدة لها على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام". وظهرت وهبي إلى جانب سيارة الفيراري مرتدية فستانا مصمما من القماش المطاط المصنوع من جلد الفهد. وشكرت الفنانة هيفاء وهبي المصور المحترف ميشال العريّه على الصور الاحترافية، حيث أثارت جدلا كبير بين رواد التواصل الاجتماعي ومحبي الفنانة اللبنانية.

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