ماجد المهندس يطرب جمهوره السعودي في حفل بـ أبها

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عددا من صور وفيديوهات حفل الفنان ماجد المهندس، الذي نظمته أمس، الجمعة 30 يوليو، في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات المقامة برعاية الهيئة العامة للترفيه.
وقدم ماجد المهندس، في حفل مدينة أبها السعودي، عددا من أروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: «فهموه، الفاتنة، تناديك»، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره.
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