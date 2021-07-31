اليوم.. سهر الصايغ تصور أول مشاهد حكاية ”بيت عز” من ”إلا أنا...

تبدأ الفنانة سهر الصايغ، تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثانى من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت عز"، اليوم السبت، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وهم رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي.

ووضع مخرج العمل أحمد يشرى خطة زمنية للانتهاء من تصوير الحكاية بالتزامن مع بدء عرضها في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، حيث أنها من المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على غرار الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه العام الماضى على قناة DMC.