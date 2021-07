دور العرض بأمريكا تستقبل Parallel Mothers ديسمبر

تستقبل دور العرض الأمريكية فيلم المخرج بيدرو ألمودوفار Parallel Mothers، يوم 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد عرضه في مهرجان فينسيا، حيث يفتتح الفيلم مهرجان فينسيا السينمائي دورته الجديدة في سبتمبر المقبل، وهو فيلم إسباني من بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة، وينافس في المسابقة الرسمية مع أفلام Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja .

وكشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ78 عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة "آفاق"، "Orizzonti"، والفيلم من انتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.