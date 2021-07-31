محمد هنيدي: فاضل ست أيام وتشوفوا الإنس والنمس في كل السينمات

قام الفنان محمد هنيدي بالترويج لفيلمه الجديد “الأنس والنمس ” المقرر طرحه قريباً بدور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها

نشر هنيدي أفيش دعائي للفيلم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجماعي فيس بوك ، منذ قليل، وكتب معلقاً على الصورة “ فاضل ست ايام وتشوفوا الانس والنمس في كل السينمات ..استعدواااا"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الفانتازيا الكوميدية التي يتداخل فيها الواقع بالخيال الذي يفترض وجود قوة وكائنات خفية.

"الأنس والنمس" بطولة " محمد هنيدي، بيومي فؤاد، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، دينا ويزو، محمود حافظ " ومن تأليف واخراج شريف عرفة.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي للسينما كانت من خلال فيلم “ عنتر ابن ابن ابن ابن شداد ” الذي تم عرضه عام 2017 وحقق نجاح جماهيري كبير.