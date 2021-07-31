فيديوهات وصور جديدة لـ هنادي مهنا بعد فقدانها للوزن وتستجم في بيروت بصحبة زوجها

هنادي مهنا فاجئت الجمهور بظهورها الأخير أثناء عطلتها الصيفية التي تقضيها في لبنان مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، حيث ظهرت الفنانة المصرية وهي فاقدة للكثير من الوزن.

هنادي مهنا تفاجئ الجمهور بفقدان وزنها

هنادي مهنا نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور جديدة اثناء عطلتها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح في لبنان، ظهور الفنانة المصرية أثار ردود فعل واسعة من قبل متابعيها وجمهورها، حيث اعتبر البعض أن صور هنادي مهنا الجديدة مغايرة لصورها في الأسابيع الماضية والتي ظهرت بها ونشرتها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تكشف الصور الأخيرة عن فقدان النجمة المصرية للكثير من الوزن في فترة قصيرة.

هنادي مهنا انهالت عليها العديد من الأسئلة حول كيفية نجاحها في فقدان وزنها بهذا الشكل في هذه المدة القصيرة، كما أشاد الكثير من المتابعين بظهورها وإطلالتها أثناء عطلتها مع زوجها أحمد خالد صالح، بينما رفض البعض الشكل الجديد للفنانة المصرية واعتبر وزنها في الماضي كان أفضل، هنادي مهنا علقت على الصور التي نشرتها بشكل مختصر فكتبت: "بحبك بيروت بعدسة الفنان أحمد خالد صالح".

هنادي مهنا تقضي عطلتها في بيروت مع زوجها أحمد خالد صالح

هنادي مهنا نشرت كذلك أكثر من فيديو قصير أثناء عطلتها في بيروت عبر حسابها على "انستجرام" واحتفلت بتصدرها للتريند كما كشفت عن عدم معرفتها لسبب تصدر اسمها لمحركات البحث حيث كتبت: "رقم 2 في تريند جوجل لا أعرف السبب ولكن هذا رائع على أي حال"، كما عبر العديد من زميلاتها في الوسط الفني عن إعجابهن بظهور هنادي مهنا بهذا الشكل المميز على وسائل التواصل الاجتماعي وكان من بينهن الفنانة عبير صبري، وقد نالت الفيديوهات القصيرة التي نشرتها الفنانة المصرية أكثر من 50 ألف مشاهدة.

هنادي مهنا تحتفل مع أسرتها بعيد ميلادها

هنادي مهنا احتفلت بعيد ميلادها منذ يومين مع زوجها أحمد خالد صالح، وشاركت الجمهور عدة لقطات من الحفل الذي تم في أجواء رومانسية، حيث فاجأها زوجها أحمد خالد صالح بالاحتفال بها وتقديم قالب حلوى مميز في هذه المناسبة، وكذلك بحضور عدد كبير من أصدقائها، ووالدها الموسيقار هاني مهنا ووالدتها، ونشرت هنادي مهنا عدة صور وفيديوهات من حفل عيد الميلاد عبر حسابها على "انستجرام".

هنادي مهنا عبرت أيضا عن سعادتها بهذا الاحتفال الخاص بعيد ميلادها، وبمفاجأة زوجها لها، في أول عيد ميلاد بعد زواجهما ووجهت رسالة لزوجها وأسرتها وقالت فيها:" دائما ممتنة لوجودك، حقا أنا الأكثر حظا! أشكرك على هذه المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهي منذ الثانية التي فتحت بها عيني هذا الصباح... أنا أحبك.. شكرا لك يا بابي ومامي على كل شيء.. أحبكم.. أشكركم أصدقائي الرائعون على تواجدكم دائمًا هناك.. بحبكم.. الاحتفال بعيد الميلاد الأول".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة هنادي مهنا على "انستجرام".