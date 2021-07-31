شاهدوا ياسمين صبري برحلة سفاري مع أخويها فيديو وصور

ياسمين صبري النجمة المصرية تعيش أجواء من المرح مع أخويها في إسبانيا حيث ظهر الثلاثي أثناء جولتهم التي سيطرت عليها حالة من المغامرة.

ياسمين صبري مع أخويها في رحلة سفاري

ياسمين صبري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور وفيديوهات أثناء جولتها في إسبانيا والتي ظهرت فيها مع شقيقيها وتحديدا رحلة السفاري التي قام بها الثلاثي وسيطرت عليها أجواء المغامرة حيث ارتدى كل منهم النظارات الخاصة بهذه النوعية من الرحلات وكذلك الكمامات التي تحمي الوجه، وظهرت الفنانة المصرية وهي تقود المركبة وسط الجبال ويحاول كل من شقيقيها اللحاق بها.

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ظهور متكرر لياسمين صبري مع العائلة

نشر أيضا الشقيقان أيضا وأحدهما اسمه آدم أكثر من فيديو على خاصية "الاستوري" عبر حساباتهما على "انستجرام" أثناء الجولة التي قاما بها مع الفنانة المصرية، كما نشر شقيقها الذي يطلق على نفسه "رئيس" صورة عبر حسابه على "انستجرام" أثناء الجولة وكتب عليها تعليقا مختصرا قال فيه: "أحب إسبانيا" وتفاعل مع الصور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري التي لم تكن هذه دوت الخليج المرة الاولى التي تظهر فيها مع أشقائها حيث أنها نشرت أكثر من صورة تجمعها بهما لكن لم تكشف الفنانة المصرية عن أي تفاصيل أو تعليق على الصور التي قامت بنشرها.

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بينما يقوم شقيقها "رئيس" بنشر العديد من الصور التي تجمعه بها وكذلك بزوجها أحمد أبو هشيمة.كما حضر الأول كذلك حفل عيد ميلاد شقيقته الأخير حيث ظهر في صورة تجمعه بها وكذلك زوجها أحمد ابو هشيمة أمام قالب عيد الميلاد كما حرص على تهنئة الفنانة المصرية بهذه المناسبة.

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أحدث ظهور لياسمين صبري مع زوجها أحمد أبو هشيمة

ياسمين صبري قد خطفت الأنظار بظهورها الملفت مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي شارك الجمهور صورة له مع زوجته عبر حسابه على "انستجرام"، ووجه التهنئة إلى الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، ولاقت صورته مع زوجته تفاعلا كبيرا بسبب ظهورهما الجديد معاً من عطلتها الصيفية أمام الشاطىء، ونشرت ياسمين صبري أيضاً عدة صور لها من عطلتها مع زوجها واستعرضت إطلالاتها الجديدة.

الصور من الحساب كل من الفنانة ياسمين صبري وشقيقيها على "انستجرام".