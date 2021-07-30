نجوم الخليج يساندون انتصار الشراح بعد تدهور حالتها ويطالبون بتكثيف الدعاء

انتصار الشراح الفنانة الكويتية الكبيرة ساندها العديد من نجوم الخليج والعالم العربي في الساعات الماضية وذلك بعدما تردد أن حالتها الصحية تدهورت وباتت في حاجة للدعاء.

حبيب غلوم يطلب الدعاء للفنانة انتصار الشراح

حبيب غلوم الفنان الإماراتي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة للفنانة الكويتية انتصار الشراح طلب من خلالها الدعاء لها، وذلك بعدما تردد أن حالتها الصحية تدهورت في الساعات الأخيرة وتعرضت لانتكاسة صحية أثناء تواجدها في مستشفى بالمملكة المتحدة، وأنها باتت في حاجة إلى الدعاء من كل محبيها، فكتب النجم الإماراتي : "دعواتكم يا جماعة الخير لأختنا الفنانة انتصار الشراح أجر وعافية يا أم سالم ما تشوفين شر وإن شاء الله تقومين لنا بالسلامة يارب العرش العظيم".

نجوم الخليج والعالم العربي يساندون الفنانة انتصار الشراح

مي العيدان الإعلامية الكويتية نشرت كذلك صورة للفنانة انتصار الشراح، وتحدثت من خلالها عن أهم الأدوار التي قدمتها الأخيرة في رحلتها الفنية الطويلة مع الفن، كما دعت لها بالشفاء والعودة من جديد فكتبت مي العيدان: "انتصار الشراح ‏بنت شارد بن جمعة التي لا تعرف الانجليزية .. ومرزوقة سيسم الطربية سمراء اللون..وأمل التي جمعت عش الزوجية ..وأم علي التي انتخبها صوت الضمير .. ونهلة التي بخرت المدير .. والكبيرة التي لم تتكبر على الصغير..والضحكة التي كانت سكر يومنا المرير .. يا رب الشفاء لها".

الكاتبة والمؤلفة الكويتية مريم عبدالله القلاف نشرت كذلك عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بالفنانة انتصار الشراح وتمنت من خلالها الشفاء العاجل لها فكتبت: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية الصديقة الغالية أم سالم".

فاطمه الحوسني الفنانة الإماراتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة أدعية للفنانة انتصار الشراح تمنت فيها الشفاء العاجل لها، كما طلبت من متابعيها الدعاء فكتبت: "انتصار الشراح بيدالله ..بعد انتكاس حالتها الصحي.. أسألك اللهم أن تشفيها، لا ضير إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين. نسألكم الدعاء للفنانه انتصار الشراح".

الفنانة جومانا مراد علقت كذلك على ما نشره النجوم فكتبت تعليقا تمنت من خلاله الشفاء للفنانة الكويتية انتصار الشراح قالت فيه: "الله يشفيها ويعافيها يارب"، كما علقت كذلك الفنانة سلاف فواخرجي على ما نشره النجوم فكتبت: "الله يشغيها ويعافيها"، كما علقت أيضا كل من الفنانة ابتسام عبدالله، ووفاء مكي، والمؤلف عثمان الشطي، ومنى ممدوح وشمعة محمد، وشفيقة يوسف.

تفاصيل الوضع الصحي للفنانة انتصار الشراح

انتصار الشراح سافرت في الأسابيع الماضية بعد طول انتظار لبدء رحلة علاج جديدة بالخارج في العاصمة البريطانية لندن وتحديدًا في مستشفى Royal Free Hospital الذي يعتبر من المستشفيات الكبرى هناك، وذلك بعد معاناة طويلة لها على إثر إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

الصور من حساب الكاتبة مريم القلاف وعبدالرحمن العقل، وعبدالله بهمن، وداود حسين على "انستجرام".