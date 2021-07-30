موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" لـ رانيا يوسف وبيومي فؤاد

من "أعمال شاهد الأصلية"، ينطلق عرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، والذي يعرض على "شاهد VIP".

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي"

وبحسب بيان رسمي صادر عن المنصة، فبعدما انحصرت أحداث الموسم الأول داخل منزل طارق (بيومي فؤاد)، تكمل القصة في الموسم الثاني لتحمل أجواء تشويقية ومغامرات وحركة، وتشهد العديد من التطورات في طبيعة العلاقة بين طارق ورانيا (رانيا يوسف). وتبدأ القصة عندما يتواصل طارق مع كمال (أحمد داش)، لمساعدته في استعادة مستندات مهمة تدينه، إذا لم يتم إعادتها إلى الشركة سريعاً. ورغم رفض كمال لهذه المهمة الغريبة، إلاّ أنه لن يتأخر حتى يوافق على مساعدته في السرقة لأسباب عاطفية خصوصاً أنه يعيش قصة حب مع سالي (رنا رئيس). وتتخذ الأحداث بعدها منحى آخر عند وقوع حادثة لم تكن في الحسبان.

رانيا يوسف تشيد بالفنان يومي فؤاد

تعرب رانيا يوسف عن تفاؤلها بالتعامل مع "شاهد" وMBC، معتبرة أن "النجاح كان حليف معظم تعاملاتنا السابقة معاً، ولطالما حققت نسب مشاهدة مرتفعة، إضافة إلى أنني أعتبر أن القيمين على هذه المؤسسة يجيدون اختيار نصوصهم وتنفيذها بأفضل المواصفات". وتكشف يوسف عن تطورات الموسم الثاني من "الحرامي"، لتقول أن "الحكاية ستنتقل من داخل المنزل إلى خارجه، ولتتخذ طابع التشويق والمغامرة، مع تغيير شديد في مسار الأحداث وما يجري مع تلك الأسرة وتعاملات أفرادها".

كما تعتبر أن "وجود بيومي فؤاد كأحد أبطال العمل، قد يعطي انبطاعاً أن المسلسل يتخذ منحى كوميديا، لكنه هنا نراه بخفة ظله المعتادة إنما في أجواء من التشويق المستمر". وعن العمل مع المخرج أحمد الجندي، تشير إلى "أنني وقفت أمام كاميرا الجندي لأول مرة منذ نحو عامين في الموسم الأول من "الآنسة فرح"، واليوم يتكرّر التعاون في الموسم الثاني من "الحرامي"، ويلفتني أنه رجلاً منظماً، وإلى كونه مخرجاً هو موهوب في مجال الكتابة أيضأ". وتعد يوسف الجمهور بعمل جميل، وتدعوه إلى متابعة الأحداث على منصة "شاهد VIP". .

يُعرض "الحرامي 2"، اعتباراً من الأول من أغسطس، على "شاهد VIP"، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، محمد جمعة، محمد خميس، مصطفى منصور، إخراج أحمد الجندي، شارك في الكتابة منار ماهر، علاء مصباح، عبد العزيز النجار، سيناريو وحوار محمد بركات، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي.

الصور من المكتب الإعلامي لمنصة "شاهد".