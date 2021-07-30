"حالة اكتئاب"..رامي صبري يفاجئ الجمهور بترويجه لأول دويتو مع شقيقه الراحل كريم

رامي صبري المطرب المصري فاجئ جمهوره خلال الساعات الماضية، أنه بصدد طرح أغنية جديدة قريبًا، ستمثل التعاون الأول له مع شقيقه الراحل كريم صبري الذي توفي قبل حوالي أسبوعين.

رامي صبري يعلن عن دويتو مع شقيقه الراحل

رامي صبري نشر عبر حسابه على انستجرام، بوستر الأغنية المنتظرة التي أكد أنها عبارة عن دويتو يجمعه بشقيقه الراحل، وأعلن عن اسم الأغنية التي اختار لها عنوان "حالة اكتئاب"، مشيرًا إلى أن الأغنية سيتم طرحها قريبًا.

أصالة تعلق على الدويتو المنتظر لرامي صبري وشقيقه

وظهر رامي صبري على البوستر المرسوم الخاص بالأغنية، وهو مرتديا قميصا باللون الأسود، فيما ظهرت صورة شقيقه على الجانب الآخر من الصورة وظهر فيها كريم صبري مرتديا قميصا باللون الأبيض، ويبدو أن الأغنية سوف تركز على أحزان رامي على رحيل شقيقه.



ونالت الصورة الترويجية للأغنية الجديدة، تفاعل قطاع كبير من جمهور رامي صبري، الذين تمنوا للفنان الراحل الرحمة ولشقيقه رامي الصبر، وكان من بين المعلقين، الفنانة أصالة التي علقت قائلة: "الله يرحمه ويصبرك يا حبيبي".

ولم يكشف رامي صبري عما إذا كان قد سجل الدويتو الجديد مع شقيقه قبل وفاته، أم أنها سوف تكون أغنية قد سجلها شقيقه قبل وفاته، ثم استكمل رامي تسجيلها لتصبح أغنية دويتو تجمع الثنائي.

معلومات عن الفنان الراحل كريم صبري

ومن المعروف أن كريم صبري مطرب وملحن على خطى شقيقه رامي، وهو من مواليد عام 1988، وكانت أولى أغنياته عام 2011 بعنوان مصري أصلي، كما قدم أغنية سنجل رومانسية بعنوان من يوم فراقنا، إضافة إلى أغنية وطنية بعنوان "مش مجرد نيل" وهي من ألحانه أيضًا.

أما آخر أغنية قدمها الفنان الراحل كانت في شهر يونيو الماضي وقام بطرحها عبر قناته باليوتيوب، وتردد أن الراحل كان يحضر لألبومه الأول وأنه انتهى من جزء كبير منه قبل وفاته، كما اشتهر بتفضيله غناء الأغاني الوطنية منذ أن دخل المجال الفني.

وكان رامي صبري قد اعتذر مؤخرًا عن إحيائه للحفلات بسبب حالة الحداد التي يعيشها بسبب وفاة شقيقه، ولفت إلى أنه سوف يعود للجمهور في بداية شهر أغسطس المقبل، إلا أنه يبدو أنه حرص على تجاوز أحزانه وأحيا قبل يومين حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي، والذي أقيم حضور عدد كبير من أصدقائه، وانتشرت العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ظهر فيها رامي صبري وهي يقدم مجموعة من أشهر أغانيه، في الزفاف ومن بينها "ألف ما شالله عليك" و"غالي".

الصور مأخوذة من حساب رامي صبري على انستجرام