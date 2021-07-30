محمد عبده يشعل حفله في الباحة واستقبال حافل من الجمهور.. فيديو وصور

أحيا النجم السعودي محمد عبده حفلًا غنائيًا جديدًا مساء الخميس، في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات برنامج "روح السعودي" التابع لوزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الترفيه والمركز الوطني للفعاليات وبتنظيم من شركة روتانا.

حفل محمد عبده في الباحة

وقدم الفنان الملقب بنجم العرب، مجموعة من أشهر أغانيه والتي من بينها "يا غايبة" و"ديرتي الخضراء" و"ردي سلامي" و"جرح العيون" و"مرني عند الغروب" وغيرها من الأغاني التي لاقت إعجاب قطاع كبير من محبيه، وتصدر هاشتاج "محمد عبده في الباحة" الترند تزامنًا مع الحفل.

الجمهور يستقبل محمد عبده بحفاوة شديدة

ولاقى النجم محمد عبده حالة من الترحيب الشديد من قبل جمهوره الذي قدم التحية له فور دخوله إلى خشبة المسرح، وسط تصفيق وحفاوة شديدة، إضافة إلى التعبير عن مدى حبهم له وإعجابهم بأغانيه مع كل أغنية يقدمها بالحفل.

وقبيل الحفل، وجه محمد عبده تحية خاصة لشركة روتانا التي تقوم بتنظيم الحفل، وقال: "دي تحية خاصة لروتانا اللي بتتعب عشاننا وعلى رأسهم سالم الهندي وشربل دومت اللي دايما بيكونوا مساندين لنا في كل حفلاتنا ومصاحبين لتميزنا"، موجهًا الشكر لهما على تنظيم الحفل واهتمامهم بكافة التفاصيل.

أحدث نشاطات محمد عبده

الجدير بالذكر أن محمد عبده فنان العرب قد شهد في الفترة الماضية حالة من النشاط الفني حيث قدم أكثر من حفل غنائي خلال هذا الصيف بدأت من حفلات الرياض في شهر يونيو الماضي والتي شارك فيها العديد من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، كما شارك في حفل بجدة في شهر يوليو الجاري والذي أثار ردود فعل واسعة بسبب بكاء فنان العرب أثناء أغنية "شبيه الريح" وتحديدا في مقطع "تعتب الظلم وإجحافك"، حيث توقف محمد عبده عن الغناء للحظات بينما بدأ الجمهور يردد كلمات الأغنية، ولم يستطع محمد عبده أن يتمالك دموعه من أجل العودة للغناء بسبب حالة التأثر الكبيرة التي كان عليها، ومن المقرر أن يحيي الفنان ماجد المهندس حفل جديد في مدينة أبها السعودية غدا الجمعة ضمن حفلات "روح السعودية".

وتأتي الحفلات الجديدة التي كشفت عنها شركة روتانا في أكثر من مدينة سعودية بعد مجموعة من الحفلات الغنائية التي أقيمت في الأسابيع الماضية وتحديدا في كل من الرياض وجدة وشارك فيها العديد من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي.

الصور مأخوذة من حسابات شركة روتانا على انستجرام وتويتر