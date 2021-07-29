أحدثهم نجوى كرم وراغب علامة.. النجوم يواصلون المنافسة بأغانيهم في صيف 2021

طرح عدد من نجوم الطرب خلال الساعات القليلة الماضية، أحدث أغانيهم عبر موقع يوتيوب، ليدخلوا المنافسة الصيفية مع زملائهم الذين طرحوا أغان مميزة خلال الأسابيع الماضية، وكان من بين هؤلاء النجمة نجوى كرم.

نجوى كرم

النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت اليوم الخميس، أغنية "مغرومة 2" وهي أغنية سينجل من ميني ألبوم من المقرر أن تصدر أغانيه تباعًا خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع داني حلو، ومن إخراج هاس غدار ومن إنتاج "روتانا".

وتعتبر الأغنية الجديدة دوت الخليج الجزء الثاني من أغنيتها الشهيرة التي حملت نفس الاسم ، والتي طرحت في عام 1998 بفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا وقتها، وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "ما بعرف احكي شي، قدّام عيونك.. فجأة بنسى كلّ شي، وبشرد بعيونك.. مغرومة..مغرومة.. مبيّن عليّي كتير، صرلي عم خبّي كتير..بدّي قلّك أنا، معقولة..معقولة..كلّ لحظة فكّر فيك، مش رح بقدر خلّيك سرّ بقلبي أنا".

راغب علامة

النجم اللبناني راغب علامة، طرح مؤخرًا أيضًا أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "فورا غرام"، على موقع يوتيوب، وحرص راغب على تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.

وتدور فكرة الكليب في إطار رومانسي، كما ظهر راغب علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقية وهو يؤدي الأغنية، وتقول بدايتها: “فورا غرام.. أحلى شيء بالدنيا الحب".

شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد تصدرا التريند منذ الأمس، وذلك بعدما نشرهما صورة معاً على مواقع التواصل، والتي جعلت بعض زملائهما النجوم بتقديم التهنئة لهما، وأثارت حيرة الجمهور، قبل أن يكشفا عن اجتماعهما لتقديم عمل فني جديد.

ماجد المهندس

النجم العراقي ​ماجد المهندس​ طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "​كيف اخليك​"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من ألحان أدهم، وتقول كلماتها: "شفتك واقول فخاطري كيف اخليك ؟، كيف اقدر اخليك!، والقلب وياك ازعل وارضى بس ما اترك ايديك، لو صار مهما صار ابقى انا اهواك، ليس هناك من يحاول يجاريك، هل يا ترى فـ الكون فيه الي يسواك؟".

شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد

شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد، طرحا الثنائي فيديو كليب بعنوان "غن" مؤخرًا على يوتيوب وعلقت: "حالياً ما يجمع الفنان فؤاد عبد الواحد مع الفنانة شيلاء سبت تجدونه في فيديو كليب غن، ألحان الموسيقار طلال وكلمات فهد عافت وتوزيع زيد نديم ومكس وماستر جاسم محمد وإخراج ياسر الياسري"

وأحدث الكليب ضجة منذ طرحه، وحرص الثنائي على الترويج له عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفى حجاج

الفنان المصري مصطفى حجاج طرح أغنية جديدة بعنوان "يلا برا من حياتي"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل، وميكس وماستر هاني محروس، وذلك عبر موقع يوتيوب، ولاقت الأغنية إعجاب عدد من متابعيه.