عبير أحمد تعلق على مواساة الجمهور لها بسبب أزمتها الصحية: "العلاج هذه المرة يحتاج لصبر"

عبير أحمد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت وجهت رسالة جديدة للجمهور الذي حاول في الأيام الماضية مساندتها بعد كشفها عن وضعها الصحي وخضوعها لجلسات غسيل دم في الأسابيع الماضية.

عبير أحمد توجه رسالة لمتابعيها بعد مساندتهم لها في أزمتها الصحية

عبير أحمد نشرت عبر حسابها على "سناب شات" أكثر من رسالة لجمهورها عبرت فيها عن رضاها وتقبلها لما تمر به من وضع صحي صعب، فالفنانة المصرية كشفت في الأسابيع الماضية عن وجودها في المستشفى وخضوعها لجلسات غسيل دم، وردت عبير أحمد على رسالة كتبت لها من أحد المتابعين يواسيها ويطلب منها أن تعتبر رحلتها مع المرض مجرد حلم وسوف ينتهي.

عبير أحمد أكدت أنها تتعايش مع الواقع الذي تمر به ولديها يقين بأنها تتعافى وأن الله سوف يساعدها على تجاوز هذا الوضع الصحي، فكتبت الفنانة المصرية: "من الجمل اللي انكتبت لي (اعتبريه حلم وبتصحين منه) لا أنا اعتبره واقع ومتقبله الواقع ومتعايشه معاه ومصدقة أني بتشافي وبقوم من تعبي بإذن الواحد الأحد ومؤمنة بقدرة رب العالمين، وعارفة أنه له حكمه في هذا التوقيت بالذات، وعلي يقين إن رب العالمين غفور رحيم".

عبير أحمد عن رحلة علاجها: "تحتاج لصبر"

عبير أحمد أكدت أن فترة علاجها خلال هذه المرحلة تحتاج لصبر، مشيرة أنها باتت معتادة على الصبر من أجل تلقي العلاج والأمل في التشافي ورضاها الكامل على ما تمر بها، كما طلبت كذلك أن يساندها المتابعين من خلال الدعاء لها لتجاوز هذه المرحلة فكتبت عبير أحمد: "العلاج هالمره يبيله صبر وهالشي مو جديد علي، لأن الدنيا مرتني علي الصبر كثير وفهمنها وتعودت عليها، الحمدلله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون..أدعولي".

تفاصيل الوضع الصحي للفنانة عبير أحمد

عبير أحمد قد تداول لها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو من داخل المستشفى التي تخضع فيها للعلاج، بعدما أعلنت في الأسابيع الماضية عن بداية خضوعها لجلسات غسيل الدم، الفنانة المصرية تحدثت في الفيديو وأكدت أنها لم تغادر المستشفى حتى الآن بسبب انتظارها لجلسات جديدة، كما وجهت رسالة لجميع محبيها ومتابعيها بالدعاء لها فقالت عبير أحمد في الفيديو: "حتى الآن في المستشفى لأن لا يزال لدي جلسات غسيل دم ولم تنته بعد، أطلب منكم الدعاء".

يذكر أن عبير أحمد كشفت في شهر فبراير الماضي أثناء لقائها مع برنامج "ع السيف" المعروض على قناة atv الكويتية عن إصابتها بمرض "الوهن العضلي" وهو مرض نادر حسب ما أعلنت، وأكدت أنها رفضت الكشف عن مرضها لشهور لأنها لم ترغب في تقديم نفسها كضحية أمام الجمهور، كما أنها خشيت من فكرة أن يشمت البعض بها.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة عبير أحمد على "انستجرام"، والفيديو المرفق.