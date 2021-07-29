إياد نصار يروج لمسرحيته الأولى مع يحيى الفخراني ويكشف عن موعد عرضها

إياد نصار النجم الأردني روج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" التي تجمعه مع الفنان يحيى الفخراني والعديد من نجوم المسرح والغناء في مصر.

إياد نصار يروج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

إياد نصار نشر عبر حسابه على "انستجرام" الصورة الدعائية لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" والتي تجمعه مع الفنان الكبير يحىى الفخراني لأول مرة، وروج الفنان الأردني للعمل الجديد الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وسيتم عرضه لأول مرة في مدينة الإسكندرية بمصر.

فكتب إياد نصار تعليقا على الصورة التي قام بنشرها: "منتظرنكم في مسرحية )ياما في الجراب يا حاوي) للنجم الكبير يحيى الفخراني لأول مرة في الإسكندرية مع إياد نصار، والنجوم محمد شرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سماء إبراهيم".

موعد عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

إياد نصار أكد أن مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" سوف تعرض على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، كما كشف عن موعد عرضها والذي يبدأ يوم الثلاثاء 17 أغسطس القادم، كما أوضح أن الحجز لعروض المسرحية بات متاحا إلكترونيا أو من خلال شباك التذاكر فكتب إياد نصار: "تعرض على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية بداية من ١٧ أغسطس ولفترة محدودة، الحجز من خلال موقع المكتبة".

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، يشارك أيضا في بطولتها كل من ناصر سيف، وحسن العدل، واسماعيل فرغلي، ورضا ادريس، ولبنى ونس، وعلاء قوقه، والعمل إخراج مجدي الهواري وانتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

تفاصيل مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" ليحيى الفخراني

تدور أحداث المسرحية الجديدة للنجم المصري الكبير يحيى الفخراني في اجواء "ألف ليلة وليلة" الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر، ومن المقرر أن تبدأ عروض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" كذلك في العاصمة المصرية القاهرة يوم 26 أغسطس القادم.

يذكر أن الفنان الكبير يحيى الفخراني كان آخر عمل مسرحي قد شارك فيه هو "الملك لير" من إنتاج مسرح "كايرو شو" وقد عرضت لأول مرة في مصر عام 2019 كما عرضت كذلك أثناء فعاليات موسم الرياض، وشارك في بطولتها كل من الفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي ومجدي كامل.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان إياد نصار والمكتب الإعلامي لـ"كايرو شو".