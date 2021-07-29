عزيز الشافعي لـ"دوت الخليج": تامر حسني استمع لأغنية "صعبة" منذ شهر فقط والكليب أهم عناصر نجاحها

تامر حسني النجم المصري طرح في الأيام الماضية فيديو كليب أغنية "صعبة" الذي حقق نجاحا كبيرا وبات من أبرز الفيديوهات التي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة على الموقع الشهير "يوتيوب".

عزيز الشافعي: توقعت نجاح أغنية "صعبة" لكونها خارجة عن المألوف

عزيز الشافعي كاتب كلمات وملحن أغنية "صعبة" لتامر حسني تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن النجاح الذي حققه العمل في الأيام الماضية وردود الأفعال الإيجابية عليه، حيث أوضح أنه توقع هذا النجاح بسبب أن الأغنية تعد تجربة جديدة من ناحية التركيبة الموسيقية، وأشار أن الأغنية من وجهة نظره خارجة عن المألوف وهذا ما ساعد على نجاحها.

فقال عزيز الشافعي: "أغنية (صعبة) توقعت نجاحها لكونها تركيبة وشكل جديد يحتوى على تغيير في قالب المقسوم الطبيعي فهي أغنية قريبة من الهب هوب والراب، واعتقد أن هذه التركيبة لأول مرة تقدم بهذا الشكل، وكنت اتوقع بالفعل أن هذه الأغنية سوف تلفت الانتباه، فعندما تقدم أغنية خارجة عن المألوفة فيكون لديك مساحة من تقبل ردود الأفعال سواء كانت إيجابية أو سلبية، فالحمدلله أن الأغنية حققت هذا النجاح، واشكر عبدالرحمن شوقي الذي استطاع أن يقدم المكس الذي كنت ارغب فيه، وقدم بناء للأغنية رائع".

عزيز الشافعي: فيديو كليب أغنية "صعبة من أهم عناصر نجاحها

عزيز الشافعي أكد أن فيديو كليب أغنية "صعبة" من أهم عناصر نجاحها، فضلا عن تقديم تامر حسني للأغنية بأداء محترف ومميز، كما أوضح الملحن المصري أن العمل بات متكاملا من ناحية التصوير وكذلك الغناء لذلك استطاع أن يحقق هذه الأرقام الكبيرة في الأيام الماضية.

فقال عزيز الشافعي: "تامر حسني قدم فيديو كليب رائع جدا من الناحية الإخراجية وبالتأكيد من أهم عناصر نجاح الأغنية، كما أنه قام بغناء (صعبة) بأداء محترف وإيقاعي وقدمه بأفضل ما يكون، لذلك فالأغنية متكملة كفيديو وصوت، وسعيد بالتأكيد بالأرقام التي تم تحقيقها في الأيام الماضية وهذا النجاح الكبير".

عزيز الشافعي: تامر حسني استمع لأغنية "صعبة" منذ شهر فقط

عزيز الشافعي كشف كذلك أن أغنية "صعبة" استمع لها تامر حسني لأول مرة منذ ما يقارب الشهر وقرر تسجيلها وتصويرها بشكل سريع، وأنه يعتبرها من أسرع الأعمال التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها بهذا الشكل السريع فقال الملحن المصري: "تامر حسني استمع للأغنية لأول مرة منذ ما يقارب الشهر وأخذ قرار سريع بغنائها وكذلك تصويرها، واعتبر أغنية (صعبة) دوت الخليج أسرع أغنية قدمتها مع تامر حسني ومن الممكن أن تكون الأسرع مع أي شخص عملت معه في السابق".

أغنية "صعبة" حققت بعد 7 أيام من طرحها ما يقارب من 31 مليون مشاهدة على القناة الرسمية للنجم تامر حسني على "يوتيوب"، وتصدرت التريند كأكثر الأعمال مشاهدة على الموقع الشهير، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع عبد الرحمن شوقي، وإخراج تامر حسني.

الصور مأخوذة من حساب الملحن عزيز الشافعي على "انستجرام" والفيديو المرفق.