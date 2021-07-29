أحدثهن فاليري ابو شقرا ..3 نجمات حملن لقب أم للمرة الأولى خلال الأسابيع الماضية

ثلاث نجمات احتفلن بلقب "الأم" لأول مرة خلال الأسابيع الماضية بعدما زفوا خبر ولادتهن للجمهور عبر السوشيال ميديا وأحدثهن الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا التي وضعت طفلتها الأولى ليل أمس، بينما كانت قد سبقتها بأيام مدونة الموضة فوز الفهد من خلال اعلانها عن انجاب طفلها الأول، فيما احتفلت ديانا كرزون قبل أسابيع بأمومتها بعد استقبالها لطفلتها الأولى، فتابعوا معنا التفاصيل.

فاليري أبو شقرا ترزق بطفلتها الأولى

الممثلة فاليري أبو شقرا رزقت بطفلتها الأولى التي أنجبتها في أحد مستشفيات بيروت ليل أمس، ونشر حسابها عبر "إنستغرام" في خاصية "الستوري" مقطع فيديو قصير للورود المهنّئة بقدوم مولودتها الاولى التي لم تكشف بعد عن اسمها.

وكانت فاليري أبو شقرا تزوجت من رجل الأعمال زياد عمّار في حفل فخم اقيم في فترة أزمة انتشار كورونا، وحرصت خلال فترة حملها على استعراض العديد من اطلالاتها بملامح الحمل وبطنها البارز فتألقت بالعديد من الفساتين الأنيقة والصيفية.

فوز الفهد زفت لمتابعيها عبر حسابها على سناب شات خبر ولادتها لطفلها الأول الذي اطلقت عليه اسم "احمد"، وكتبت رسالة تعلن فيها هذا الخبر السعيد لجمهورها، شاكرة الله على هذه النعمة، فإليكم التفاصيل.

فوز الفهد ترزق بمولودها الأول

المدونة الكويتية فوز الفهد انضمت الى قائمة النجمات الأمهات قبل يومين بعدما زفت لمتابعيها خبر انجابها لمولودها الأول من زوجها من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، وكتبت تدوينة عبر سناب شات معلنة فيه استقبال طفلها الذي أسمته أحمد فكتبت قائلة :"الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولود احمد ان ينبته نباتا حسنا ويجعلة قرة عين لنا".

وحرصت فوز الفهد خلال الفترة الماضية على نشر العديد من الإطلالات لها التي استعرضت في أواخر أيام حملها.

فوز الفهد كانت قد أعلنت عن زواجها في يوم 17 مارس 2020 من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف وهو نفس اليوم الذي اختارته لتعلن فيه عن حملها الأول.

ديانا كرزون تستقبل طفلتها الأولى "سلمى "

الفنانة الأردنية ديانا كرزون حملت لقب الأم في أواخر شهر يونيو الماضي وأعلنت لمتابعيها خبر انجابها لطفلتها التي اسمتها "سلمى"، كما اعلنت عن حفظ الخلايا الجذعية لطفلتها في خطوة مستقبلية لعلاج اي أمراض محتملة لها، ونشرت صورة لها مع زوجها معاذ العمري في أيامها الأخيرة بمرحلة الحمل، وهي ممسكة بحذاء صغير للغاية، وقالت: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى".

وفي عيد الأضحى، كشفت ديانا كرزون عن صورة طفلتها في جلسة تصوير عائلية وأرفقت وعبرت عن سعادتها بمجيء أول عيد برفقة ابنتها وقالت:" كل عام وأنتم بألف خير.. عيد أضحى مبارك، هذي السنة مختلفة علينا انا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى واول عيد معانا.. الله لا يحرمني منكم.. معاذ جهز عيديتين هالسنة".

جميع الصور المرفقة من حسابات انستغرام : ديانا كرزن، فوز الفهد، فاليري ابو شقرا.