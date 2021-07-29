"نتفليكس" تكشف عن موعد عرض مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"..شاهدوا الإعلان الرسمي

أطلقت نتفليكس اليوم الإعلان الرسمي للمسلسل العربي "مدرسة الروابي للبنات" والذي يعرض المزيد من اللقطات التشويقية عن أحداث المسلسل المرتقب. ويعد المسلسل من نوع الدراما الشبابية التشويقية وهو الأول من نوعه في المنطق. المسلسل من كتابة و تأليف تيما الشوملي و شيرين كمال بالتعاون مع اسلام الشوملي، و اخراج تيما الشوملي.

موعد عرض مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"

وبحسب بيان رسمي لنتفليكس، يقدم مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" و الذي سوف يعرض يوم 12 أغسطس، قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات ويخططون معًا للإنتقام المثالي للرد على المتنمرين. عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما و الأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

وتابع البيان أن مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" سيعرض مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. وسيكون متوفراً أيضا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع، بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج تيما الشوملي، من إنتاج تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للانتاج الفني منتج المنفذ شيرين كمال، كتابة وتأليف تيما الشوملي، شيرين كمال و اسلام الشوملي، المنتجة نادين طوقان، مدير خط الإنتاج، عصام الحسيني

مدراء التصوير: رشال عون و أحمد جلبوش، مصممة ديكور الإنتاج: رند عبدالنور، مصممة الملابس: فرح قاروطة، مصمم المكياج والشعر: سليمان تادرس، مهندس الصوت: نور الحلواني، مشرفة مرحلة ما بعد الإنتاج: مكدة جميل، خدمات ما بعد الإنتاج/ المونتاج/ التلوين: شركة بيت الشوارب، مونتاج: إياد حمام و ابراهيم طعاني، إشراف موسيقي: شيرين كمال، وكالة اختيار الممثلين: صندوق الحكايا، تصميم الصوت و المكساج: DB studios

أسماء حلقات مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"

الحلقة ١: المدرسة كانت مكاني المفضل، الحلقة ٢: وبلّش اللعب!، الحلقة ٣: وحدة بوحدة، الحلقة ٤: لوح قزاز مكسور، الحلقة ٥: صارت غريبة، الحلقة ٦: هدوء قبل العاصفة.

الصور مأخوذة من الفيديو المرفق.