محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره في الباحة قبل حفله المنتظر..فيديو وصور

فنان العرب محمد عبده توجه إلى مدينة الباحة السعودية من إجل إحياء حفله بها الليلة والذي ينتظره الكثير من محبيه هناك حيث أن تذاكر حفل النجم السعودي قد نفذت بعد ساعات قليلة من طرحها.

محمد عبده يوجه كلمة لجمهور الباحة قبل حفله الليلة

شركة روتانا نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" فيديو للحظة وصول فنان العرب محمد عبده إلى مدينة الباحة من أجل إحياء حفله بها الليلة، والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج "روح السعودي" التابع لوزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الترفيه والمركز الوطني للفعاليات وبتنظيم من شركة روتانا.

ووجه الفنان السعودي الكبير رسالة للجمهور، كما أشاد بحسن الاستقبال الدائم من جمهور مدينة الباحة للزوار والنجوم فقال الفنان محمد عبده في الفيديو الذي ظهر به: "والله زمان يا باحة فهي مدينة يمتلك جمهورها استقبالات جميلة للزوار ونفوس طيبة، بالإضافة إلي الأماكن المميزة التي توجد بها والخاصة بالتصيف وغيره، فأنا سعيد بأنني في الباحة، وارتاح دائما عندما أكون موجود هنا".

محمد عبده يتلقى رسالة شكر من الفنان الشاب محمد طاهر

محمد عبده ظهر مع فرقته الموسيقية في البروفات الخاصة والتي أقيمت بعد وصوله إلى المدينة استعداد للحفل المنتظر الليلة في الباحة، كما وصل إلى المدينة كذلك الفنان السعودي الشاب محمد طاهر الذي وجه التحية والشكر لهيئة الترفيه وكذلك الفنان محمد عبده الذي سانده ودعمه ليكون جزء من حفل الليلة في الباحة، حيث يأتي ظهوره في إطار مبادرة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب السعودية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءا، وسوف يتم نقله على الهواء مباشرة عبر قناة روتانا خليجية وموسيقى.

محمد عبده يعيش حالة من النشاط الفني هذا الصيف

محمد عبده فنان العرب قد شهد في الفترة الماضية حالة من النشاط الفني حيث قدم أكثر من حفل غنائي خلال هذا الصيف بدأت من حفلات الرياض في شهر يونيو الماضي والتي شارك فيها العديد من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، كما شارك في حفل بجدة في شهر يوليو الجاري والذي أثار ردود فعل واسعة بسبب بكاء فنان العرب أثناء أغنية "شبيه الريح" وتحديدا في مقطع "تعتب الظلم وإجحافك"، حيث توقف محمد عبده عن الغناء للحظات بينما بدأ الجمهور يردد كلمات الأغنية، ولم يستطع محمد عبده أن يتمالك دموعه من أجل العودة للغناء بسبب حالة التأثر الكبيرة التي كان عليها، ومن المقرر أن يحيي الفنان ماجد المهندس حفل جديد في مدينة أبها السعودية غدا الجمعة ضمن حفلات "روح السعودية".

وتأتي الحفلات الجديدة التي كشفت عنها شركة روتانا في أكثر من مدينة سعودية بعد مجموعة من الحفلات الغنائية التي أقيمت في الأسابيع الماضية وتحديدا في كل من الرياض وجدة وشارك فيها العديد من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي.

الصور مأخوذة من حساب شركة روتانا على "انستجرام".