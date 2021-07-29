انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم من دراسة ملف السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار العاملين بند أجر نظير عمل (السراكي) ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/١٣ والبالغ عددهم ٧٠.
أوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية.
و من جانبه أكد السيد أحمد رحيمه معاون وزير السياحة و الآثار لتنمية الموارد البشرية أن المجلس الأعلى للآثار في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى تحرير العقود الوظيفية الجديدة للسادة المذكورين ممن تضمنتهم موافقة الجهاز.
كما أكد أنه جاري الآن بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الشكل التعاقدي نقلاً إلى الباب الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس الأعلى للآثار: الانتهاء من دراسة ملف مرجئين بند أجر نظير عمل... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.