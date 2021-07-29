أحمد السعدني يخطف الأنظار من أحدث ظهور

نشر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصورة والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له. وظهر السعدني في الصورة وهو يسبح في البحر خلال الاستماع بقضاء الإجازة الصيفية، حيث حازت الصورة علي إعجاب المتابعين.

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