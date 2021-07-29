الفنانة ميريام فارس تعلن عن حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات

نشرت الفنانة ميريام فارس تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن حصولها على الاقامة الذهبية بالامارات. وقالت ميريام فارس : “كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضافت ميريام فارس : “كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا”.

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