أول أغسطس .. العرض المسرحي ”عن العشاق ” بقصر الأمير طاز

يستعد المخرج هانى عفيفي لاستئناف عرض مسرحية " عن العشاق " بقصر الأمير باز ، وذلك يوم ٥ أغسطس فى تمام الساعة الثامنة مساءً ، العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون والذى يديره الفنان شادى سرور ، بالتعاون مع ستديو مسرح مركز الإبداع الفنى وصندوق التنمية الثقافية ، والعرض مأخوذ عن كتاب " طوق الحمامة فى الألفة والألاف " لإبن حزم الأندلسي .

يناقش العرض بعض الأفكار والحكايات التى عرضها الكتاب من الأفكار المتشددة والمنتشرة عن تحريم الحب والفن ، وذلك من خلال مزج بعض النصوص باللغة العربية الفصحى ومشاهد علمية بجانب أداء حركى وإرتجالات حرة ، كما يتوغل العرض مختارات من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وبعض المقطوعات الموسيقية لفرقة عازفى بيت العود العربى .

عرض " عن العشاق " بطولة كلا من حمزة العيلي ، أميرة عبد الرحمن ، أحمد زكريا ، ساره هريدى ، تمثيل وعزف ماهر محمود إسماعيل ، أداء حركى إيمان لطفى ، غناء نجوى حمدى ، تصميم حركى هانى حسن ، مساعد مخرج سمية أبو العز وكريم عرفة ، دراماتورج كريم عرفة ملابس أيمن الزرقاني ، فكرة وإخراج هانى عفيفي .

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