شاهد.. برومو روبي الجديد ”أمك وأبوك”

طرح منذ قليل المنتج محمد رشيدي، البرومو الرسمي لأغنية أمك وأبوك للفنانة "روبي" والتي تكون ضمن ميني ألبوم "على سهوة" الذي يقوم بإنتاجه لصيف ٢٠٢١.

"أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج محمد رشيدي RPMUSIC وميكس، وماستر ماهر صلاح، ويتم طرح الأغنية للجمهور يوم ٢ أغسطس القادم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

"أمك وأبوك" أول أغنية يتم طرحها ضمن ميني البوم لصيف ٢٠٢١؛ ويضم الألبوم خمس أغاني يتم طرحها على فترات خلال الفترة المقبلة.