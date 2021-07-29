هيثم شاكر يتعاون مع المصرى والشاذلي ووسام في أغنية ”لما تحس”

يقدم المطرب هيثم شاكر أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " لما تحس"، يتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصرى، ويلحنها عمرو الشاذلى، ويوزعها وسام عبد المنعم.

وقال مؤلف الأغنية عمرو المصرى لـ"اليوم السابع"، إن هيثم يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهورعند طرحها على يوتيوب.

من ناحية أخري طرح هيثم، أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم "واقف على تكة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم.

كما طرح أيضا أغنية "كل الأعذار كدابة" على موقع يوتيوب، وذلك بعدما روج لها أمس بالكشف عن بوستر الأغنية على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي، وجيتار مصطفى أصلان، كلارنت حموصو، وتنفيذ وتريات حسن سعيد، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي.

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