محمد رجب يودع والده الراحل بكلمات مؤثرة والنجوم يواسونه.. بالصور

محمد رجب نعى والده الراحل اليوم، في أول تعليق له بعد وفاة والده أمس، ونشر عدة صور له مع والده الراحل ورثاه بكلمه مبكية على حساباته بواقع التواصل، وتلقى رسائل المواساة من زملائه النجوم.

محمد رجب يرثي والده بكلمات مؤثرة

ونشر الفنان محمد رجب صوراً له مع والده الراحل، على حساباته بمواقع التواصل، ونعاه بكلمات مؤثرة، وذلك في أول تعليق له اليوم بعد وفاة والده، وقال محمد رجب في رسالته وتعليقه على الصور:" ‏الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الاعلي اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين"، وتلقى رجب عشرات الرسائل من زملائه والجمهور لمواساته.

كريم عبد العزيز والنجوم يواسون محمد رجب

وعلق عدد من الفنانين على صور والد محمد رجب وقدموا التعازي له، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز الذي علق قائلاً:" ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته و يجمعنا معاه على ألف خير يا حبيبى"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي وقالت:" البقاء لله الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة في نعيم لا ينقطع ابدا"، وعلق الفنان فتحي عبد الوهاب:" الباقية في حياتك يا محمد .. في الجنة ان شاء الله يا حبيبي".

وقدمت فيفي عبده المواساة لمحمد رجب بعد وفاة والده وقالت:" ان لله وانا اليه راجعون ربنا يصبرك في الجنة ونعيمها ان شاء الله"، وكذلك الفنان شيكو الذي علق قائلاً:" البقاء لله يا حبيبي"، وانضم إليهم عدد من النجوم ومنهم ميريهان حسين وروجينا ورانيا فريد شوقي وآيتن عامر وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وغيرهم.

وفاة والد محمد رجب

وكان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، قد نشر تدوينة على حسابه بفيسبوك، أعلن بها وفاة والدهما أمس بعد صراع مع المرض، وقال رجب في تدوينته:" توفي أبي"، وكان آخر تعليق للفنان محمد رجب قبل وفاة والده أمس، حيث نشر عبر خاصية ستوري بحسابه بانستقرام، دعاء لوالده بسبب أزمته الصحية، وطلب من الجمهور الدعاء له أيضاً وقال:"أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل"، واكتفى رجب بهذه التدوينة، وذلك قبل وفاة والده اليوم، وعبر محمد رجب في أكثر من مناسبة عن علاقته القوية بوالده وتعلقه به، ونشر عدة صور مع والده من قبل وكذلك يصطحب والده معه في رحلاته للعمرة في السنوات الأخيرة.