شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد يطرحان فيديو كليب "غن" ويعلقان على ضجة صورتهما معاً

شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد تصدرا التريند منذ الأمس، وذلك بعدما نشرهما صورة معاً على مواقع التواصل، والتي جعلت بعض زملائهما النجوم بتقديم التهنئة لهما، وأثارت حيرة الجمهور، قبل أن يكشفا عن اجتماعهما لتقديم عمل فني جديد.

شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد يطرحان "غن"

وبدأت ضجة صورة شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد بعد تقديم بعض زملائهما للتهنئة على الصورة مثل هيفاء حسين وريماس منصور وغيرهم، وهو ما اعتقده البعض انه إعلان ارتباطهما، وشوقت بعدها شركة روتانا الجمهور ونشرت صورتهما معاً وعلقت:" انتظروا تفاصيل الخبر الجديد بين فؤاد عبد الواحد و شيلاء سبت"، قبل أن تكشف الشركة عن تعاونهما في فيديو كليب ونشرته على قناتها بيوتيوب وعلقت:" حالياً ما يجمع الفنان فؤاد عبد الواحد مع الفنانة شيلاء سبت تجدونه في فيديو كليب غن، من الحان الموسيقار د/طلال".

شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد يعلقان على ضجة صورتهما

وعلق الثنائي شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد على ضجة صورتهما التي صاحبت العمل الجديد "غن"، ونشرت شيلاء فيديو الأغنية وعلقت:" بصراحة ما توقعت اللي صار مع صورتي مع الاخ والصديق الفنان فؤادعبد الواحد.. حتى ما لحقت أرد.. لكن أبشركم جمعني معاه كليب روعة لأغنية غن الحان الموسيقار طلال واخراج ياسرالياسري.. فواد مثل اخوي.. عطوني رايكم فينا بالكليب .. حلوين؟؟ الكليب موجود على قناة روتانا في اليوتيوب.. بس في مفاجاة في الاغنية شوفو الكليب بتعرفون".

وعلق أيضاً فؤاد عبد الواحد على الفيديو الذي جمعه بشيلاء سبت وقال:" يا جماعة .. شيلاء سبت أخت وصديقة اجتمعت أنا وياها في أغنيتي المصورة الجديدة غن الحان الموسيقار طلال وكلمات فهد عافت وتوزيع زيد نديم ومكس وماستر جاسم محمد واخراج ياسر الياسري .. تفاعلكم مع الصورة دليل محبتكم وإهتمامكم.. كل التقدير والحب لكم .. وانتظر رايكم بالكليب على قناة روتانا باليوتيوب".

شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد يتصدران التريند

وكانت الصورة التي نشرها الثنائي أثارت حيرة رواد السوشيال ميديا حول سبب نشرها، فتساءل البعض عما اذا كان الثنائي يعلنان ارتباطهما، بينما رجح آخرون بأن الصورة تأتي ربما ترويجاً لعمل فني سيجمعهما قريبا او من جلسة تصوير ... وظلت هذه التساؤلات بدون أجوبة مع التزام الطرفين شيماء وفؤاد الصمت حول سبب التقاطهما الصورة، قبل أن يكشفا عن سر الصورة بتقديم كليب غنائي جديد.