محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة عن فيلمه مع منى زكي ويشوق الجمهور لـ"الإنس والنمس"..بالفيديو

محمد هنيدي تحدث عن فيلمه الجديد "الإنس والنمس" والذي سيطرح في السينمات خلال الأيام المقبلة، وكشف تفاصيل جديدة عن فيلمه مع منى زكي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر.

محمد هنيدي يشوق الجمهور لفيلمه "الإنس والنمس"

وقال محمد هنيدي في تصريحاته بالبرنامج إنه فيلمه "الإنس والنمس" مع المخرج شريف عرفة، وأن فيلم لشريف عرفة من المؤكد أن يكون جيداً، وقال إن كل عناصر العمل نجوم كبار ويتمنى أن يقدموا فيلم يعجب الجمهور، مشيراً إلى انه يعود للسينما بعد غياب 4 سنوات، ويشعر بتوتر كبير من رد فعل الجمهور على فيلمه الجديد ويشعر بالقلق، وأضاف إن ثقة الجمهور تجعله يهتم بالعمل، لأنه يفكر بالجمهور طوال العمل في الفيلم.

محمد هنيدي يكشف تفاصيل فيلمه مع منى زكي

وأشاد محمد هنيدي في تصريحاته بالأبطال المشاركين في الفيلم وعلى رأسهم منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وغيرهم، وتحدث أيضاً عن فيلمه الجديد مع الفنانة منى زكي، وقال إنه أول تعاون بينهما منذ آخر أعمالهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وأضاف إنه يصور حالياً فيلمه الجديد معها، ووصف التجربة بالجميلة وتوقع ان قصة الفيلم تهم الجمهور لأنها اجتماعية وخفيفة.

وقال محمد هنيدي إنهم لم يستقروا على الإسم النهائي للفيلم الجديد، وأن الإسم المتداول "الجواهرجي" غير صحيح، ولكن بطل الفيلم يعمل "جواهرجي"، واختتم محمد هنيدي تصريحاته مشيراً إلى انه اختار يوم 4 أغسطس لطرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" لأنه نفس تاريخ طرح فيلمه الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" والذي قدمه في نهاية التسعينيات.

محمد هنيدي يعود بفيلم "الإنس والنمس"

وواصل الفنان محمد هنيدي الترويج لفيلمه الجديد "الإنس والنمس"، وطرح مقطع من أغنية بالفيلم على حسابه بانستقرام وعلق عليها:" مانتش قد العفاريت هابا هابا.. الانس والنمس 4 اغسطس في كل دور العرض"، ونشر أيضاً محمد هنيدي البرومو الرسمي للفيلم قبل طرحه في السينما، وشوق الجمهور بالبرومو والكوميديا التي يقدمها في العمل، والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم منة شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين وغيرهم.