روبي تحقق رقم قياسي على يوتيوب وتعلن مفاجآت غنائية جديدة في موسم الصيف

روبي أصبحت نجمة موسم الصيف الحالي، بعد عودتها القوية للغناء هذا العام، وطرحها أكثر من أغنية من ألبومها الجديد، وتحقيقها لأرقام قياسية على يوتيوب، ويبدو أن ذلك النجاح دفعها لمواصلة أعمالها الغنائية هذا العام.

روبي تحقق رقم قياسي في أغنية "حتة تانية"

واحتفلت روبي بتحقيقها رقم قياسي هذا الصيف بأغنيتها "حتة تانية"، والتي وصلت إلى 100 مليون نسبة استماع في 4 أشهر فقط من طرحها، وأعادت روبي نشر مقاطع من الأغنية على ستوري انستقرام، وكذلك تهنئة زملائها والجمهور لها على هذا الرقم القياسي، ونجاحها الكبير بعد عودتها للغناء بعد غياب سنوات، وطرحت روبي بعدها عدة أغاني على يوتيوب.

روبي تكشف مفاجأتها الغنائية الجديدة

وواصلت روبي مفاجآتها الغنائية هذا الصيف، وكشفت اليوم عن أغنيتها الجديدة بعنوان "أمك وأبوك"، ‎استنوا اغنيتى الجديدة "أمك وأبوك" كاملة على قناتي على اليوتيوب يوم الاثنين الجاى ٢ أغسطس"، وطرحت روبي مقطع من الأغنية الجديدة على حسابها بانستقرام، والتي تستكمل بها طرح أغاني ألبومها الجديد والذي بدأت طرح أغانيه منذ 4 أشهر.

روبي تشوق الجمهور لأعمالها الجديدة

وكشف برنامج "إي تي بالعربي" عن تعاقد روبي مع منتج جديد لألبومها الجديد بعنوان "على سهوة"، وتعاقدت مع المنتج محمد رشيدي على إنتاج ألبوم من 5 أغاني، تستكمل بهم تواجدها في موسم الصيف، وذلك بعد طرحها أغانيها الأولى مع المنتج وليد منصور، وتتعاون روبي في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والموسيقيين مثل مصطفى حسن وصابر كمال وبلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيى وهاني يعقوب وأحمد ابراهيم وغيرهم.

وطرحت روبي هذا العام عدة أغاني حققت بها نجاح كبير وأبرزها "حتة تانية" و"قلبك بلاستيك" و"أنا لو زعلانة"، وأحيت كذلك عدة حفلات غنائية، وأعلنت عن حفل جديد لها في مدينة العلمين الفترة المقبلة، وعلى الجانب الآخر، تنتظر روبي عرض مسلسلها الجديد "شقة 6" الشهر المقبل، وذلك بعد تأجيل المسلسل من موسم رمضان الماضي بسبب عدم الانتهاء من تصويره في ذلك الوقت.