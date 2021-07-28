شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: محمد رمضان يثير الضجة ويستفز جمهوره بهذا الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:43 مساءً - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو قصير على حسابه الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، حيث توجه خلاله لحمّام السباحة وهو يقوم بحركات غريبة ويتمايل ويرقص على أنغام أغنيته، في خطوة جديدة مضحكة واستعراضية.

وتعرض رمضان لانتقادات حادّة من الجمهور بعد نشره صورة بدا فيها وهو يجلس نصف عارياً على مقعد في الطائرة، ويدخّن السجائر ويحمل على رجليه “لاب توب”، واتهمه الكثيرون بالاستعراض كعادته، وفق (لها)

وأثار محمد رمضان الضجة أخيراً بعدما نشر مقطع فيديو يظهر فيه وسط مجموعة من الأشخاص في الساحل الشمالي، وهم يحاولون التقاط الصور التذكارية معه… وعلّق على المقطع قائلاً: “اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري أزعله”.

ويقضي رمضان عطلته الصيفية، برفقة أسرته في الساحل الشمالي، ويشارك جمهوره ومتابعيه بمقاطع فيديو تظهر التفاف جمهوره حوله في كل مكان يذهب إليه.