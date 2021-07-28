مي عمر تتعرض لأزمة صحية وتكشف حالتها بعد مغادرتها المستشفى.. بالصور

مي عمر تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، وأقلقت الجمهور على حالتها بعد الكشف عن نقلها للمستشفى أثناء تواجدها في أجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، وطمأنت مي عمر الجمهور في تدوينة لها اليوم.

مي عمر تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

ونشرت مي عمر صوراً لها على حسابها على انستقرام أمام المستشفى، وكشفت عن مغادرتها المستشفى بعد تعرضها لازمة صحية مفاجئة، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية وقالت في رسالتها على انستقرام:" عانيت من مرض مفاجئ منذ أسبوعين، وتطلب المزيد من التحاليل والمختبرات والفحوصات، وطلب مني الجميع العودة إلى القاهرة، ومع ذلك كنت متعبة للغاية ومريضة وغير قادرة على العودة".

مي عمر تكشف تفاصيل حالتها الصحية

ووجهت مي عمر الشكر للمستشفى في الساحل الشمالي بسبب رعايتهم الطبية لها، وإجراء الفحوصات اللازمة لها ومساعدتها على التعافي وعدم العودة للقاهرة لتلقي العلاج، واختتمت مي عمر رسالتها بطمأنة الجمهور على حالتها الصحية وقالت:" الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى "، وطمأنت مي عمر الجمهور أيضاً بالصور التي نشرتها لها أمام المستشفى بعد مغادرتها اليوم، وتلقت عشرات الرسائل من قبل جمهورها وزملائها للإطمئنان عليها.

مي عمر تقضي أجازة الصيف مع زوجها

وتقضي مي عمر هذه الأيام أجازتها الصيفية في الساحل الشمالي برفقة زوجها المخرج محمد سامي، ونشرت مؤخراً عدة صور لها من أجازتها، وذلك بعد آخر أعمالها في موسم رمضان الماضي في مسلسل "نسل الأغراب"، والذي كان أيضاً آخر أعمال زوجها محمد سامي في رمضان، ولم تكشف مي عمر عن أعمالها المقبلة حتى الآن.

واحتفلت مي عمر مؤخراً بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات مع زوجها، ونشرت صورة على حسابها بانستقرام كشفت من خلالها على حصولها على الإقامة الذهبية في الإماراتي، واحتفلت بهذه المناسبة وقالت في رسالتها تعليقاً على الصورة:" خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي علي دعمها الدائم للفنانين والمبدعين.. حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعباً".