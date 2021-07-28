لماذا تصدرت صور شيلاء سبت و فؤاد عبد الواحد التريند؟

شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد تصدرا الترند بعد نشرهما صورة مشتركة لهما على حساباتهما عبر انستغرام حيرت الجمهور خاصة لعدم نشر شيلاء أي توضيح على الصورة بينما اكتفى فؤاد بوضع ايموجي الورد .. فيما انهالت تهاني بعض زملائهم عليهم فما القصة؟

صور شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد معاً تتصدر الترند

الفنانة البحرينية شيلاء سبت شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بصورة جمعتها مع زميلها الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد ولم تعلق على اللقطة بأي عبارة، بينما نشر الأخير نفس الصورة على صفحته على انستغرام وأرفقها بإيموجي باقة ورد.

الصورة التي نشرها الثنائي أثارت حيرة رواد السوشيال ميديا حول سبب نشرها، فتساءل البعض عما اذا كان الثنائي يعلنان ارتباطهما بهذه الطريقة المثيرة للجدل، بينما رجح آخرون بأن الصورة تأتي ربما ترويجاً لعمل فني سيجمعهما قريبا او من جلسة تصوير ... وظلت هذه التساؤلات بدون أجوبة مع التزام الطرفين شيماء وفؤاد الصمت حول سبب التقاطهما الصورة.

في المقابل، قدم عدد من المشاهير التهاني للثنائي شيماء وفؤاد وبينهم الممثلة ريماس منصور التي علقت بـ "الف مليون مبروك حبيبتي فرحت لكم الله يوفقكم ويسعدكم"... وكتب الممثل محمد الصيرفي الذي علق بـ "ألف مبروك".

آخر أعمال شيلاء سبت

الممثلة البحرينية ​شيلاء سبت​ كانت آخر مشاركاتها الفنية في المسلسل الرمضاني "عود حي​" الذي شارك في بطولته ممثلين من ​الإمارات​ و​السعودية​ والكويت والبحرين، بينهم جاسم النبهان ومنصور الفيلي ويوسف الكعبي وشيلاء سبت وأحمد إيراج وعبد الله القحطاني وشعيفان محمد ونورا بالألف ونواف الفجي ووفاء الخالدي، والعمل من إخراج سامي العلمي، وهو مأخوذ عن رواية الكاتبة الإماراتية مريم العفاد المنصوري التي تحمل الاسم نفسه "عود حي"، وسيناريو وحوار سماح المجوشي.

اما الفنان فؤاد عبد الواحد فقد طرح مؤخرا "كليب" بعنوان "ارحمْ مشاعرنا"، وهو من التراث اليمني الأصيل، وصُوِّرَ الكليب في جلسة تقليدية، والاغنية من ألحان الدكتور طلال، وكلمات طارش قطن، وإخراج بسام الترك.

الصور المرفقة من حساب شيلاء سبت، وحساب فؤاد عبد الواحد من على انستغرام.