فيديو هند البلوشي تكشف إصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها مع الأعراض رغم تلقي اللقاح

هند البلوشي الفنانة الكويتية، كشفت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابتها بفيروس كورونا، رغم تلقيها اللقاح، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة شقيقتها مرام بالفيروس أيضًا.

إصابة هند البلوشي بفيروس كورونا

هند البلوشي أكدت أنها أصيبت بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي لكنها لم تكن تعلم بالإصابة خاصة وأنها كانت قد تلقت اللقاح، لافتة إلى أن أعراض الفيروس قد ظهرت عليها بعد فترة من الإصابة، كما حذرت المخالطين لها خلال الفترة الماضية بالاطمئنان على أنفسهم في حال إذا كانت قد تسببت في نقل العدوى لأحد الأشخاص.

هند البلوشي وتفاصيل معاناتها مع كورونا رغم تلقي اللقاح

وأوضحت أنها كانت تصور الفترة الماضية عمل جديد، وكان من شروط شركة الإنتاج أن يتلقى المشاركين بالعمل اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية، إلا أنها كانت تصطحب طفلها بالتصوير والذي أصيب بالفيروس إلا أن الطبيب اعتقد في البداية أنه مصاب باحتقان شديد، واعتقدت هند أنها التقطت العدوى من طفلها.

وقالت هند البلوشي إنها حاليًا في نهاية فترة الإصابة بكورونا، وأنها كانت تعاني من أعراض شديدة ومتعبة ومن بينها فقدان حاستي الشم والتذوق، مشيرة إلى أنها حريصة على الالتزام بالحجر الصحي حتى انتهاء فترة الأسبوعين، وتمنى عدد من جمهور هند البلوشي السلامة والشفاء العاجل لها ولشقيقتها مرام.

كما حرصت هند البلوشي على مشاركة الجمهور عبر سناب شات بصورة توضح من خلالها تفاصيل حالتها الصحية وموعد انتهاء الحجر الصحي الخاص بها

تعليق مرام البلوشي على إصابتها بكورونا

وكانت الفنانة مرام البلوشي قد أعلنت إصابتها كذلك بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وقالت مرام البلوشي عبر حسابها على انستجرام: "الحمد لله على كل شي.. أنا متطعمة وصابني بس الحمد لله قادرة اتنفس ومسيطرة على الحرارة ..ادعوا لي.. كورونا ما تخوفني اصلاً فكة صار فيني ومتطعمة اقوى درع صار عندي.. راجعة لكم بالعروض بعد شفائي وإتمام فترة حجري ان شاء الله".

في سياق آخر، كانت هند البلوشي قد أجرت عمليتين جراحيتين مؤخرًا، وأعلنت عن تفاصيلهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أولهما كانت لإصلاح أنفها بسبب وجود مشكلة خاصة بالتنفس، أما العملية الثانية كانت عبارة عن استئصال تليفات حميدة بالثدي، وأوضحت هند البلوشي وقتها أنها كانت ممنوعة من السفر بأمر من الطبيب، لأنه يحتاج إلى متابعة حالتها باستمرار بعد العمليتين.