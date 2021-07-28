شاهد.. أول تعليق لمحمد رجب بعد وفاة والده

ودع الفنان محمد رجب، والده أمس، وشارك متابعينه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورا من الذكريات جمعتهما.

وحرص محمد رجب على الدعاء لوالده، وكتب معلقا من خلال صورهما: "‏الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الاعلي اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين".

توفي والد الفنان محمد رجب أمس بعد أزمة مرضية سريعة لم يكشف الممثل الشهير عن تفاصيلها حتى الآن، لكنه طلب الدعاء لوالده في مرضه عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”.

أعلن عمرو رجب شقيق محمد رجب خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع فيسبوك، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء.

حرص على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رجب في وفاة والده عدد كبير من النجوم، أبرزهم جومانا مراد، دينا فؤاد، الشاعر خالد تاج الدين، رانيا فريد شوقي، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني.