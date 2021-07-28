ودع الفنان محمد رجب، والده أمس، وشارك متابعينه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورا من الذكريات جمعتهما.
وحرص محمد رجب على الدعاء لوالده، وكتب معلقا من خلال صورهما: "الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الاعلي اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين".
توفي والد الفنان محمد رجب أمس بعد أزمة مرضية سريعة لم يكشف الممثل الشهير عن تفاصيلها حتى الآن، لكنه طلب الدعاء لوالده في مرضه عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”.
أعلن عمرو رجب شقيق محمد رجب خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع فيسبوك، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء.
حرص على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رجب في وفاة والده عدد كبير من النجوم، أبرزهم جومانا مراد، دينا فؤاد، الشاعر خالد تاج الدين، رانيا فريد شوقي، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أول تعليق لمحمد رجب بعد وفاة والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.