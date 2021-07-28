نشرت الفنانة حلا شيحة رسالة جديدة من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ونشرت حلا صورة تحمل جملة: "الله يعلم أعمق أفكارك.. ثق به فقط.. وأسأله هو فقط".
واستمرت حلا في غلق التعليقات الخاصة بالصور التي تنشرها من خلال حسابها علي "إنستجرام"، وذلك عقب تعرضها لهجوم شديد من قبل الجمهور، بعدما هاجمت الفنان تامر حسني بسبب كليب "بحبك" والذي يأتي ضمن مشاهد فيلم "مش أنا" والذي شاركته فيه البطولة والذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائية.
يذكر أن أزمة كبيرة أثارتها حلا شيحة خلال الفترة الماضية بسبب تبرئها من فيلم "مش أنا" وهجومها علي تامر حسني بعدما طرح الكليب في "أيام مباركة" كما قالت هي، وزادت الأزمة بعدما تدخل زوجها المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، والذي ساعدها في هذا الهجوم.
فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلا شيحة في رسالة جديدة من خلال حسابها ”إنستجرام”: ثق بالله فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.