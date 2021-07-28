حلا شيحة في رسالة جديدة من خلال حسابها ”إنستجرام”: ثق بالله فقط

نشرت الفنانة حلا شيحة رسالة جديدة من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ونشرت حلا صورة تحمل جملة: "الله يعلم أعمق أفكارك.. ثق به فقط.. وأسأله هو فقط".

واستمرت حلا في غلق التعليقات الخاصة بالصور التي تنشرها من خلال حسابها علي "إنستجرام"، وذلك عقب تعرضها لهجوم شديد من قبل الجمهور، بعدما هاجمت الفنان تامر حسني بسبب كليب "بحبك" والذي يأتي ضمن مشاهد فيلم "مش أنا" والذي شاركته فيه البطولة والذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائية.

يذكر أن أزمة كبيرة أثارتها حلا شيحة خلال الفترة الماضية بسبب تبرئها من فيلم "مش أنا" وهجومها علي تامر حسني بعدما طرح الكليب في "أيام مباركة" كما قالت هي، وزادت الأزمة بعدما تدخل زوجها المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، والذي ساعدها في هذا الهجوم.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.