أنغام تعلن عن الموعد الجديد لحفلها في المنارة

أعلنت المطربة أنغام عن تأجيل حفلها والذي كان من المقرر إقامته علي مسرح المنارة يوم 30 من يوليو الجاري، وحددت أنغام الموعد الجديد للحفل من خلال حسابها الرسمي علي "إنستجرام، حيث كتبت أنغام: " تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة الى يوم ٢٧ اغسطس".

يذكر أن أنغام طرحت مؤخراً دويتو غنائي مع المطرب اللبناني وائل كفوري حمل إسم "برضه بتوحشني"، الأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وقبلها طرحت أنغام أغنية "أنا بعته كتير" على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

كما افتتحت المطربة أنغام موسم حفلات صيف جدة، بحفل غنائي كبير وتحديداً داخل جدة سوبردوم، وأٌقيم الحفل يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو، وغنت تغني أنغام عددا كبيرا من أشهر أغنياتها سواء القديمة أو الحديثة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.