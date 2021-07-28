محمود حميدة يهنئ الفائزين العرب في الأولمبياد

هنأ الفنان محمود حميدة الفائزين العرب في أولمبياد طوكيو، مشيرا انه يشعر بالفخر بعد فوازهم في هذا الحدث الرياض الكبير، حيث نشر حميدة علي صفحته بالانستجرام صور لهم وعلق عليها بـ "تهنئه من القلب للرجال صغار السن كبار المقام التونسيان أحمد الحفناوى لحصولة على الميدالية الذهبية فى السباحة و محمد الجندوبى على فوزه بالميداليه الفضيه في التايكوندو"

وأضاف حميدة في تعلقيه "وكذلك تهنئة قلبية حارة ل سيف عيسى و هداية ملاك المصريين على فوزهما بالميداليه البرونزيه في لعبة التايكوندو..وشكراً لكم جميعاً فقد رفعتم رؤوسنا جميعاً في هذا الحدث الانساني الكبير"

وفي هذا السياق حققت هدايا ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كجم لتتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون.

وكانت هداية ملاك قد توجت بالمركز الثالث وبرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو، وحملت علم مصر في ختام البطولة، مثلما حملته في افتتاح أولمبياد طوكيو الحالي بمشاركة علاء أبو القاسم لاعب السلاح.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.