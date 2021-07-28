صابرين عن ”الإنس والنمس”: كنت بحط خمس رموش فوق بعض

كشفت الفنانة صابرين أنها خلال مسيرتها الفنية لم تفكر يومًا في ماذا ستقدم من أدوار فنية؟ متابعة: "دائمًا يتم سؤالي نفسك تقدمي دور إيه؟ ودائمًا ردي بقول اللي لسه مجاليش".

وتابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "لما بتيجيلي أي شخصية أنزل ألعبها، بلعب عادي ودي من أمتع عناصر المهنة، طول عمري هاوية، وأنا من الناس اللي مابتحفظش الأدوار وقصائد أم كلثوم أو أغانيها معرفش أحفظها، ومعرفش ليلة التصوير أقول أنا عندي بكرة تصوير أذاكر المشاهد، لا، بحفظ على الهواء".

أضافت صابرين أنها محظوظة في مسيرتها الفنية بلفيف الأباطرة من المخرجين والكتاب والزملاء الصحفيين في كافة الأعمال الفنية التي قدمتها في مسيرتها، متابعة: "كنت محظوظة كل فترة في مسيرتي الفنية عملت خطوة جديدة وعملت حاجة مختلفة بقدم شيء مختلف سواء أفراح القبة أو قبلها الجماعة وغيرها كل خطوة في حياتي فيها حاجة جديدة".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول اختلاف أدوارها التي قامت بها بما وصفته بالانقلاب 360 درجة في أدوار مختلفة بين التراجيدي والكوميدي، قالت: "المشهد الواحد في شخصية مثل شخصية صالحة في مسلسل شيخ العرب همام فيها كل الشخصيات تراجيدي وكوميدي وقسوة، وكنت بقول لعبد الرحيم كمال وقتها المشهد فيه كل الشخصيات وده من حظي"

كما علقت الفنانة على دورها في فيلم "الإنس والنمس" إخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي والذي سيعرض في أغسطس المقبل، وقالت: "كنت طول الوقت باصة على المخرج شريف عرفة وبقول نفسي اشتغل مع الراجل ده؟ فربنا جبهالي وأول مرة اشتغل مع هنيدي ومعاه".

وأكدت: "أن الفيلم مختلف ويتناول عالم الجن وهنيدي هيخش عالم الجن بدون قصد وهتحصل بلاوي والفيلم ممتع والمجموعة المشاركة فيه رهيبة وجميلة، والميكاب كان بياخد وقت كبير جدًا وكنا بنحط أربع أو خمس رموش فوق بعض عشان يطلع الشكل صعب".