غدًا.. ”الحضرة” للإنشاد الديني في ضيافة ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر، بساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلا فنيا لفرقة الحضرة للإنشاد الديني، في السابعة والنصف من مساء غد الخميس ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

تقدم فرقة الحضرة وصلة من المدائح التراثية الصوفية والذكر الجهري من بينها: "إني جعلتك في الفؤاد محدثي" و"مدد يا سيدة" و"نحن في ساحة الحسين نزلنا" بالإضافة إلى قصائد ألبوم "أرباب الهوى"، الذي ضم في جعبته 10 قصائد مختلفة ممزوجة بالأداء الغنائي الجماعي للإنشاد الصوفي مع لمسات آسرة من المديح في حب النبي، إلى جانب روائع الصوفية لكبار الشيوخ المصريين والعرب، منها: "يا ساكني البطحاء" لسيدي عمر بن الفارض، وقصيدتين للشيخ صالح الجعفري مع وجبة دسمة من روائع الحلاج.

تتكون فرقة الحضرة للإنشاد الديني من 10 منشدين و5 موسيقيين، وبدأت عملها منذ عام 2015 بقيادة نور ناجح لنقل جلسة الذكر إلى المسرح بطريقة تدخل القلوب كلها، وتعد أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات، والإنشاد الديني، الذي عاد في الآونة الأخيرة بقوة، وتضم مجموعة من المنشدين، والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني، والابتهالات، والذكر، والمديح.