غدًا.. مريم طاحون في ضيافة مسرح الجمهورية

يشهد مسرح الجمهورية، في الثامنة من مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين، حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة، تقدمها الفنانة الشابة مريم طاحون، أصغر مغنية مصرية في أوبرا فينا بالنمسا.

يقام الحفلين بمشاركة اوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدي، عازف البيانو جريج مارتن، ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير، وإخراج الدكتور عبد الله سعد.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية منها: "شبح الأوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذني إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، مارى بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي هيركليز يمضى في الأفق، انعكاس مولان، إنى أرى الضوء، ريبونزل وغيرها، أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفله، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، الهامي امين، انجي محسن، عزت غانم، أسامه علي، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال، نسرين رشدي .

تأسست فرقة أوبرا القاهرة رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .