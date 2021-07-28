نقل الممثل الأمريكي بوب أودينكيرك إلى المستشفى.. تعرف على السبب

تعرض الممثل الأمريكي بوب أودينكيرك إلى انتكاسة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى المستشفى فورا من موقع تصوير موسم جديد من مسلسله الشهير Better Call Saul بحسب وكالة رويترز.

تفاصيل إصابة بوب أودينكيرك

انهار بوب أودينكيرك في موقع تصوير الموسم الثالث من مسلسل Better Call Saul في نيو مكسيكو، وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وبحسب التقارير الإعلامية فهو لا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة دون الكشف عن سبب الحادث.

بوب أودينكيرك الذي يبلغ من العمر 58 عاما، كاد أن ينتهي من مواسم Better Call Saul وهو العمل المنبثق أحداثه من مسلسل الجريمة الذي يحظى بشعبية واسعة Breaking Bad بحسب موقع فاريتي، ويسلط الضوء على قصة المحامي ذو الميول الإجرامية وتحوله إلى دفاع جنائي.

ترشح بوب أودينكيرك عن مسلسل Better Call Saul لنيل جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في مسلسل درامي، ونال 4 ترشيحات لجائزة إيمي في نفس الفئة.

لعب بوب أودينكيرك مؤخرا دور البطولة في فيلم Nobody الذي تلقى عنه مراجعات نقدية إيجابية، وتصدر شباك التذاكر الأمريكي والعالمي لفترة من الوقت، وقال في حوار مع فاريتي إنه تلقى تدريبات على مستوى عالمي لإتقاف مشاهد الأكشن أسوة بالنجوم مثل كيانو ريفز وجيسون ستاثام.

لم يتخيل النقاد في هوليوود أن يتمكن بوب أودينكيرك من تحمل مسئولية بطولة فيلم أكشن بمفرده رغم نجاحه في أشهر أدواره سول جودمان في المسلسل المعروف Breaking Bad.

حقق فيلم "لا أحد- Nobody"، إيرادات وصلت إلى حوالي 56 مليون دولار عالميا، و27 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي.

بميزانية لم تتخطى الـ 16 مليون دولار، يستعرض الفيلم قصة رجل تدخل لمساعدة امرأة تعرضت لمضايقة من مجموعة من الرجال، فأصبح هدفا لرئيس عصابة يسعى للانتقام منه، ويتحول رب الأسرة المسالم إلى قاتل محترف ومجرم متمرس.

الفيلم من إخراج الروسي إيليا نيشولر، ويشارك في بطولته أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسون، كريستوفر لويد، وكولين سالمون، وحاليا يتمتع باستحسان النقاد والجمهور.

من المتوقع أن يتم عرض الموسم الأخير من مسلسل بوب أودينكيرك Better Call Saul عبر 13 حلقة، في بداية عام 2022، وتعرض مواسمه الأولى حاليا على منصة نتفليكس.