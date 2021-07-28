23 مليون دولار ايرادات فيلم الرعب ”Old” فى يومين عرض

الفيلم من إخراج مانوج نايت شيامالان وتدور أحداثه حول عائلة في عطلة تكتشف شاطئ معزول حيث يسترخون لبضع ساعات، ولكنهم يكتشفون أن الشاطئ يتسبب في تقدمهم في السن، ويعثرون علي متعلقات لأشخاص يبدو أنهم واجهوا نفس المصير، ومع مرور الأحداث يكبر أولادهم في سن بشكل مبالغ فيه، ويحاولون الخروج والهروب من الشاطئ لكنهم لا يستطيعون، والفيلم من بطولة آرون بيير وتوماسين ماكنزي وروفوس سيويل وإيمبث ديفيدتز وآبي لي وإيليزا سكانلن.

من أخر أعمال روفوس سيويل، كان فيلم "الأب - The Father"، من إخراج فلوريان زيلر، وهو الفيلم الذي شهد مهرجان القاهرة السينمائي عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا وفاز بأوسكار أفضل ممثل من نصيب آنتوني هوبكنز وأفضل سيناريو مقتبس.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدورأحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبرعندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي وضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي تنافس على جوائز الأوسكار وبالفعل حصد جائزتين، ويقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.