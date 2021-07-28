نادين نجيم تعيش قصة حب مجدداً مع معتصم النهار في الإعلان الأول لمسلسل "صالون زهرة"..بالفيديو

نادين نسيب نجيم شوقت الجمهور لمسلسلها الجديد "صالون زهرة" اليوم، ونشرت البرومو الأول للمسلسل والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وتشارك في بطولته مع معتصم النهار.

البرومو الأول لمسلسل نادين نجيم "صالون زهرة"

وكشف تطبيق "شاهد VIP" اليوم عن البرومو الأول لمسلسل "صالون زهرة" للفنانة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، وعلق على حسابه على انستقرام قائلاً:" المهم إنه صالون ما بيشبه غيره والأهم ممنوع دخول الرجال النجمة نادين نجيم.. صالون زهرة قريباً وحصرياً"، ونشرت أيضاً نادين نجيم برومو المسلسل على حسابها بانستقرام وعلقت:" صالون زهرة قريباً حصرياً على شاهد انتاج شركة صبّاح وإخراج جو بو عيد".

رومانسية نادين نجيم ومعتصم النهار في "صالون زهرة"

وشوقت شركة "الصباح" المنتجة للمسلسل الجمهور لعمل نادين نجيم الجديد، ونشرت البرومو وعلقت:" زهرة غير شكل صاحبة صالون واخت رجال، شخصية كلها مفاجآت والله يعين يللي بيعلق معها.. قريباً"، وخطفت نادين نجيم الانظار في البرومو بسبب إطلالتها المختلفة ورومانسيتها الجديدة مع معتصم النهار، ويبدو إنها ستعيش قصة حب من نوع مختلف معه في المسلسل، بعد آخر أعمالها في مسلسل "خمسة ونص".

نادين نجيم تشوق الجمهور لمسلسل "صالون زهرة"

وأعطى برومو مسلسل "صالون زهرة" الجمهور نبذة عن أجواء المسلسل والتي يبدو أنها ستضم المزيد من الدراما الإجتماعية والرومانسية وكذلك لحظات الكوميديا والشجن، وعرض البرومو عدة لقطات بين نادين نجيم ومعتصم النهار وبداية قصة حبهما في "صالون زهرة" والذي يبدو أيضاً إنه ستدور به معظم أحداث المسلسل.

ومسلسل "صالون زهرة" يدور في إطار رومانسي لايت كوميدي حول قصص مجموعة من النساء وعلاقاتهن مع الرجال، وقد بدأ تصوير المسلسل منذ فترة ونشر بعض من صناعه أكثر من صورة أثناء كواليس تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته كل من الفنان طوني عيسى، ولين غرة، ورشا بلال، وأنجو ريحان، وزينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد، ومن المقرر أن تصل حلقات العمل إلى 15 حلقة فقط وسيعرض في شهر أغسطس المقبل.