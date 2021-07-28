هنادي مهنا تحتفل برومانسية بعيد ميلادها مع أحمد خالد صالح وأسرتها.. فيديو وصور

هنادي مهنا احتفلت بعيد ميلادها اليوم في أجواء رومانسية، برفقة زوجها أحمد خالد صالح، ونشرت هنادي عدة صور وفيديوهات من احتفال عيد ميلادها والذي حضره أيضاً والدها ووالدتها.

أحمد خالد صالح يحتفل بعيد ميلاد هنادي مهنا

واحتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها اليوم مع زوجها أحمد خالد صالح، وشاركت الجمهور عدة لقطات من حفل عيد ميلادها والذي تم في أجواء رومانسية، حيث فاجأها زوجها أحمد خالد صالح بالاحتفال بها وتقديم قالب حلوى مميز في هذه المناسبة، وكذلك بحضور عدد كبير من أصدقائها، ووالدها الموسيقار هاني مهنا ووالدتها، ونشرت هنادي مهنا عدة صور وفيديوهات من حفل عيد الميلاد على حسابها بانستقرام.

رومانسية هنادي مهنا مع أحمد خالد صالح في عيد ميلادها

وعبرت هنادي مهنا عن سعادتها بهذا الاحتفال الخاص بعيد ميلادها، وبمفاجأة زوجها لها، في أول عيد ميلاد بعد زواجهما وعلقت على صور وفيديوهات عيد الميلاد برسالة إلى زوجها وأسرتها وقالت بها:" دائما ممتنة لوجودك، حقا أنا الأكثر حظا! أشكرك على هذه المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهي منذ الثانية التي فتحت بها عيني هذا الصباح... أنا أحبك.. شكرا لك يا بابي ومامي على كل شيء.. أحبكم.. أشكركم أصدقائي الرائعون على تواجدكم دائمًا هناك.. بحبكم.. الاحتفال بعيد الميلاد الأول".

هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها

ونشرت هنادي مهنا صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها، ونتلقت عشرات الرسائل من الجمهور وزملائها النجوم لتقديم التهاني لها، ومنهم عبير صبري ومي سليم ونانسي صلاح وإنجي علي وإيمي سالم وغيرهم، وكانت هنادي مهنا قد خطفت الانظار بظهورها الجديد مع زوجها أحمد خالد صالح، ودعمته في العرض الخاص لفيلمه "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمي، ووجهت له رسالة قالت لها:"العرض الأول لفيلم العارف.. مبروك حبي وكل من شارك في هذا المشروع".

وعلى الجانب الفني، تنتظر هنادي مهنا عرض أحدث أعمالها في فيلم "تماسيح النيل"، وكانت آخر أعمالها في موسم رمضان الماضي في مسلسل اذاعي بعنوان "رحلتي من الشك لبلطيم" مع زوجها أحمد خالد صالح، والذي كانت آخر أعماله في فيلم "العارف" ومسلسل "قصر النيل" في موسم رمضان الماضي.